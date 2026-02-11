इस बदलते मौसम में इस तरह पहनें कुर्तियां, स्टाइल से नहीं करना पड़ेगा समझौता

सर्दियों से गर्मियों में बदलाव होने के कारण कई महिलाएं अपने कपड़े बदलना शुरू कर देती हैं। ऐसे में महिलाएं कुर्ती को अपने स्टाइल का हिस्सा बनाती हैं, क्योंकि ये न केवल आरामदायक होती है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखती है। हालांकि, इस बदलते मौसम में कुर्ती को ऐसे स्टाइल करना चाहिए कि न ज्यादा गर्मी लगे और न ही ठंड। इसके लिए आप इन फैशन टिप्स को अपना सकती हैं और बेहद आकर्षक लुक पा सकती हैं।

#1 जैकेट के साथ स्टाइल करें बदलते मौसम के दौरान कभी भी ठंड पड़ने लगती है और अचानक गर्मी हो जाती है। ऐसे में आपको कुर्ती के ऊपर एक पतली जैकेट लेयर कर लेनी चाहिए। आप डेनिम जैकेट या फिर विंड चीटर जैकेट का चुनाव कर सकती हैं। ये लुक को बिगाड़ेंगी भी नहीं और हवा से आपको बचाए भी रखेंगी। अगर आप जैकेट नहीं पहनना चाहती हैं तो कोई पारंपरिक कोटी या कार्डिगन लेयर करके शानदार लुक पा सकती हैं।

#2 सही रंग चुनें सर्दियों में गहरे रंगों का चलन रहता है, लेकिन गर्मियों में हल्के और चमकीले रंग ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप अपनी कुर्ती को हल्के नीले, गुलाबी या फिर पीले रंग की सलवार या पायजामा के साथ पहन सकती हैं। इसके अलावा आप विपरीत रंगों का मेल भी आजमा सकती हैं, जैसे हरे रंग की कुर्ती के साथ सफेद सलवार पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपके लुक को ताजगी मिलेगी और आपको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी।

#3 अंदर बॉडी वार्मर पहनें अगर आपके शहर में ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है तो आपको कुर्ती के अंदर एक पतला बॉडी वार्मर पहन लेना चाहिए। यह शरीर की गर्मी को रोककर रखने वाला कपड़ा होता है, जो किसी भी परिधान के अंदर पहना जा सकता है। यह आपको गर्मी भी प्रदान करेगा और साथ ही आपके लुक को भी खराब नहीं करेगा। यह न तो आपको ज्यादा गर्मी देगा और न ही ठंड महसूस होने देगा।

#4 अलग-अलग लंबाई का चयन करें गर्मियों में अलग-अलग लंबाई वाली कुर्तियों का चयन करना बेहतर होता है। लंबी कुर्ती, मध्यम लंबाई वाली कुर्ती या छोटी कुर्ती, सभी विकल्प अच्छे लगते हैं। आप अपनी ऊंचाई और शरीर के आकार के अनुसार कुर्ती की लंबाई चुन सकती हैं, ताकि आपको आरामदायक महसूस हो और आपका लुक भी खास लगे। इसके अलावा आप अलग-अलग लंबाई वाली कुर्तियों को अलग-अलग अवसरों पर पहन सकती हैं, जिससे आपका स्टाइल और भी खास लगेगा।