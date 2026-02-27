ब्लेजर को गर्मियों में ऐसे करें स्टोर, लंबे समय तक रहेगा सुरक्षित

सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम आ रहा है और इस दौरान गर्म कपड़े जैसे ब्लेजर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में कई लोग अपने ब्लेजर को अलमारी में रख देते हैं और जब अगले साल वे फिर से इन्हें पहनना चाहते हैं तो ये खराब मिलते हैं। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं और अपने ब्लेजर को सही सलामत स्टोर करना चाहते हैं तो आज का लेख आपके लिए है।

#1 ब्लेजर को इस तरह धोकर रखें अगर आप ब्लेजर को स्टोर करने से पहले उसे धो लेते हैं तो इससे इसकी चमक बरकरार रहती है। इसके लिए आपको अपने ब्लेजर को हाथ से धोना चाहिए। दरअसल, मशीन में धोने से कपड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। हाथ से धोने के लिए गुनगुने पानी में थोड़ा साबुन मिलाएं और ब्लेजर को कुछ देर इसी मिश्रण में भिगोकर रखें, फिर इसे ठंडे पानी से धोएं। इसके बाद ब्लेजर को हवा वाले स्थान पर सुखाएं।

#2 ब्लेजर को टांगकर रखें ब्लेजर को स्टोर करने के लिए इसे एक मजबूत और टिकाऊ हैंगर पर टांगना अच्छा माना जाता है। लकड़ी या प्लास्टिक के हैंगर का उपयोग करें ताकि ब्लेजर अपनी शेप में रहें। धातु के हैंगर से बचें क्योंकि ये कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्लेजर को हैंगर पर टांगने से हवा आसानी से गुजरती है, जिससे यह ताजा रहता है और फफूंद लगने का खतरा भी कम होता है।

Advertisement

#3 ब्लेजर को ढककर रखें ब्लेजर को स्टोर करते समय उसे ढकना जरूरी है ताकि धूल-मिट्टी और कीड़े-मकोड़े उससे दूर रहें। इसके लिए प्लास्टिक या कपड़े के कवर का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक कवर ज्यादा सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये नमी को दूर रखते हैं और ब्लेजर को फफूंदी लगने से बचाते हैं। कपड़े के कवर भी अच्छे होते हैं, लेकिन इन्हें समय-समय पर बदलना पड़ता है। कवर करते समय ध्यान रखें कि ब्लेजर पूरी तरह से ढका हुआ हो।

Advertisement

#4 ब्लेजर को रसायनों से बचाएं ब्लेजर को स्टोर करते समय किसी भी प्रकार के रसायनों का उपयोग न करें क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। रसायनों में मौजूद तत्व ब्लेजर के कपड़े को कमजोर कर सकते हैं और इसके रंग फीके कर सकते हैं। इसके अलावा रसायनों से ब्लेजर पर अजीब गंध भी आ सकती है, जो कि इसे पहनने लायक नहीं छोड़ती। बेहतर होगा कि आप ब्लेजर को बिना किसी रसायन के सामान्य पानी से धोएं।