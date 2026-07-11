कढ़ी बनाने के दौरान दही क्यों फट जाता है? जानिए इससे बचने के तरीके
क्या है खबर?
कढ़ी भारतीय खान-पान का एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे दही और बेसन से बनाया जाता है। हालांकि, कई बार कढ़ी में डालते ही दही फट जाता है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप कढ़ी बनाते समय दही के फटने की समस्या से बच सकते हैं और आपकी कढ़ी हमेशा स्वादिष्ट बनेगी। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी कढ़ी को एक बेहतरीन स्वाद दे सकते हैं।
#1
दही को अच्छे से फेंटें
दही को कढ़ी बनाने से पहले अच्छे से फेंट लें। इससे दही में मौजूद हवा बाहर निकल जाएगी और वह फटेगा नहीं। फेंटे हुए दही को हल्के हाथों से मिलाते हुए इस्तेमाल करें। इससे कढ़ी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और उसका रंग भी गहरा हो जाएगा। फेंटे हुए दही का उपयोग करने से कढ़ी में मलाईदार टेक्सचर आएगा और उसका स्वाद भी बेहतरीन होगा। इस तरह से आपकी कढ़ी हमेशा एकदम सही बनेगी।
#2
धीमी आंच पर पकाएं
कढ़ी को हमेशा धीमी आंच पर पकाएं। तेज आंच पर पकाने से दही जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे वह फट सकता है। धीमी आंच पर पकाने से दही धीरे-धीरे गर्म होता है और वह अपनी बनावट बनाए रखता है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही स्वादिष्ट और संतुलित होगा। धीमी आंच पर पकाने से कढ़ी का स्वाद भी बेहतर हो जाता है और उसमें मलाईदार टेक्सचर आता है।
#3
बेसन को भूनें
बेसन को पहले हल्का भून लें। इससे उसका कच्चापन निकल जाएगा और वह गाढ़ा हो जाएगा। भुने हुए बेसन का उपयोग करने से कढ़ी में गाढ़ापन आता है और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। इसके अलावा भुने हुए बेसन से कढ़ी में एक खास खुशबू आती है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाती है। भुने हुए बेसन से कढ़ी का रंग भी गहरा हो जाता है और उसकी बनावट में एक खास चमक आती है।
#4
दही में पानी मिलाएं
दही में थोड़ा पानी मिलाकर उसे पतला करें, फिर इसे धीरे-धीरे गर्म बेसन मिश्रण में डालें। इससे दही फटेगा नहीं और आपकी कढ़ी में एक बेहतरीन स्वाद आएगा। पतला दही डालने से कढ़ी में गाढ़ापन आएगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही संतुलित और स्वादिष्ट होगा। इससे आपकी कढ़ी हमेशा एकदम सही बनेगी और उसका रंग भी गहरा हो जाएगा।
#5
लगातार चलाते रहें
कढ़ी को बनाते समय उसे लगातार चलाते रहें, ताकि वह नीचे चिपके नहीं। इससे आपकी कढ़ी एकदम सही बनेगी और उसका स्वाद भी बेहतरीन होगा। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही संतुलित और स्वादिष्ट होगा। इस तरह से आप अपनी कढ़ी को हमेशा एकदम सही बना सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई में एक नया स्वाद जोड़ सकते हैं।