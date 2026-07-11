कढ़ी बनाने के दौरान दही फटने से रोकना

कढ़ी बनाने के दौरान दही क्यों फट जाता है? जानिए इससे बचने के तरीके

लेखन सयाली 02:05 pm Jul 11, 202602:05 pm

क्या है खबर?

कढ़ी भारतीय खान-पान का एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे दही और बेसन से बनाया जाता है। हालांकि, कई बार कढ़ी में डालते ही दही फट जाता है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप कढ़ी बनाते समय दही के फटने की समस्या से बच सकते हैं और आपकी कढ़ी हमेशा स्वादिष्ट बनेगी। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी कढ़ी को एक बेहतरीन स्वाद दे सकते हैं।