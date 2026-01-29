इस बदलते मौसम के दौरान इस तरह खुद को रखें स्वस्थ, ठंड से होगा बचाव

सर्दियों से गर्मियों में तब्दीली के कारण तापमान में काफी बदलाव होता है, जिससे हमारा शरीर प्रभावित होता है। मौसम के इस बदलाव के कारण शरीर को नई जलवायु के अनुकूल बनाने में समय लगता है। इस दौरान कई लोग स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। हालांकि, अगर आप कुछ पोषण संबंधी टिप्स को अपनाते हैं तो संक्रमण और सर्दी से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि बदलते मौसम में आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं।

#1 खाने में शामिल करें ये चीजें बदलते मौसम में शरीर को पानी की कमी से बचाना सबसे जरूरी है। इसके लिए तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और टमाटर जैसे पानी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। इसके अलावा नारियल पानी और छाछ जैसे पेय का सेवन बढ़ाएं। इनसे न केवल शरीर को ठंडक मिलेगी, बल्कि यह पाचन को भी दुरुस्त रखेगा। साथ ही ताजगी और ऊर्जा भी प्रदान करेगा। इस मौसम में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं।

#2 ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना न खाएं जब मौसम बदले तो ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। ऐसा खाना पाचन को प्रभावित कर सकता है और शरीर में गर्मी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना खाने से पेट में जलन और गैस जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसके बजाय आप सूप, सलाद और दही का सेवन कर सकते हैं। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा।

Advertisement

#3 तरल पदार्थों का करें सेवन जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, पसीना ज्यादा आने लगता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। साथ ही शरीर में जरूरी मिनरल का स्तर भी गिरने लगता है, जो कई समस्याओं का कारण बन सकता है। इस दौरान तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना फायदेमंद हो सकता है। बदलते मौसम में आपको नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, आम पना और गन्ने का रस आदि पीना चाहिए। ये पेय न केवल आपको हाइड्रेटेड रखेंगे, बल्कि पोषण भी प्रदान करेंगे।

Advertisement