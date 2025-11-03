धुंध और वायु प्रदूषण के कारण बीमारियों से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

धुंध और वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर सांस की बीमारियों, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसका कारण खुले में पराली जलाना, वाहनों की अधिक संख्या और मौसम आदि हैं। हालांकि, अगर आप खुद को धुंध और वायु प्रदूषण से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि धुंध और वायु प्रदूषण से सुरक्षित रहने के लिए क्या-क्या करना चाहिए।

#1 घर के अंदर रहें और मास्क पहनें अगर आप बाहर जाने के लिए मजबूर हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले एक अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क पहन लें। यह सुनिश्चित करें कि मास्क आपके चेहरे पर अच्छी तरह से फिट हो और नाक और मुंह को पूरी तरह से ढक ले। इसके अतिरिक्त घर पर रहकर आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी तरह के संक्रमण से बच सकते हैं।

#2 एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें एयर प्यूरीफायर से हानिकारक कणों को हटाकर हवा को शुद्ध बनाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए अपने घर में एक ऐसा यंत्र जरूर रखें और इसका इस्तेमाल करें। इससे आपके घर की हवा साफ रहेगी और आप प्रदूषण से सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा अपने सोने के कमरे में भी इसे लगाएं ताकि आप सोते समय भी प्रदूषण से सुरक्षित रहें।

#3 खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें अगर आप अपने घर में हवा को साफ करने वाले यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें ताकि बाहर की प्रदूषित हवा घर के अंदर न आए। इसके अतिरिक्त घर में अधिक से अधिक पौधे लगाएं क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इससे घर का माहौल साफ रहेगा और आप प्रदूषण से सुरक्षित रहेंगे।

#4 घर के अंदर खेलें और एक्सरसाइज करें अगर आप धुंध और वायु प्रदूषण के कारण घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो घर के अंदर ही खेलें और एक्सरसाइज करें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बल्कि आप फिट भी रहेंगे। आप टेबल टेनिस, बैडमिंटन या किसी अन्य खेल का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप योग या ध्यान भी कर सकते हैं। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।