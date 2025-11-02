गर्माहट पाने के लिए पिएं कद्दू का लजीज सूप, जानिए इस व्यंजन की आसान रेसिपी

नवंबर का महीना शुरू हो गया है और सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है। अब हल्की-हल्की ठंड पड़ने लगी है, जिस बीच गर्मा-गर्म चीजें पीने का मजा ही अलग होता है। इस मौसम में आपको कद्दू का लजीज सूप बनाकर पीना चाहिए। यह सूप आपके शरीर को गर्माहट देगा और मन को भी तृप्त कर देगा। इस लेख में हम आपको कद्दू का सूप बनाने की रेसिपी बताएंगे, ताकि आप इसका आनंद ले सकें।

सामग्री कद्दू का सूप बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री आपकी रसोई में जो रोजाना इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां हैं, उन्हें का उपयोग करके आप कद्दू का सूप बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 चम्मच जैतून का तेल, एक कद्दू, प्याज, लहसुन, स्वादानुसार नमक, दालचीनी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लौंग, जायफल पाउडर, सूखी लाल मिर्च, सब्जियों का शोरबा, आधा कप क्रीम, कद्दू के बीज और सफेद तिल चाहिए होगा। गार्लिक ब्रेड के लिए ब्रेड, चीज, मक्खन, लहसुन और मसाले चाहिए होंगे।

स्टेप 1 कद्दू को रोस्ट करके शुरू करें रेसिपी कद्दू का सूप बनाने के लिए सबसे पहले ओवन को गर्म कर लें और बेकिंग ट्रे पर मक्खन लगा लें। अब कद्दू को काटें और उसके अंदर के बीज निकालकर अलग कर लें। कद्दू को थोड़े बड़े टुकड़े करें और उन पर जैतून का तेल लगा दें। इन्हें 30 मिनट तक ओवन में रोस्ट कर लें, ताकि इनका स्वाद बढ़ जाए। अब एक पैन में जैतून का तेल गर्म करके उसमें बारीक कटे प्याज और लहसुन भून लें।

स्टेप 2 इस तरह तैयार करें सूप पैन में कद्दू के टुकड़े डालें और उन्हें भी थोड़ा पका लें। इसके बाद इसमें दालचीनी पाउडर, काली मिर्च, जायफल पाउडर, लौंग और लाल मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें सब्जियों का शोरबा शामिल करें और धीमी आंच पर अच्छी तरह पकने दें। सूप के पकने के बाद इसमें क्रीम और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। एक हैंड ब्लेंडर से इस मिश्रण को पीस लें और कद्दू के बीज और सफेद तिल डालकर परोसें।