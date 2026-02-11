दरवाजों और खिड़कियों में दरारें आ गई हैं? इन तरीकों से उन्हें करें ठीक

घर की सजावट और देखभाल करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। खासकर अगर बात दरवाजों और खिड़कियों की हो तो इनकी सही देखभाल न केवल उनके जीवनकाल को बढ़ाती है, बल्कि घर की सुंदरता को भी बनाए रखती है। अक्सर घरों में दरवाजों और खिड़कियों में दरारें आ जाती हैं, जिससे वे कमजोर होकर टूट सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप इन दरारों को आसानी से ठीक कर सकते हैं।

#1 लकड़ी की दरारें ऐसे करें ठीक लकड़ी के दरवाजे-खिड़कियों पर दरारें अक्सर मौसम के बदलाव या नमी के कारण आ जाती हैं। इन्हें ठीक करने के लिए सबसे पहले दरार के अंदर सफाई करें। इसके बाद दरार में लकड़ी वाली गोंद डालें और उसे सूखने दें। सूखने के बाद दरार को रेगमाल से चिकना करें और फिर उसी रंग के पेंट से रंगें। इससे खिड़की और दरवाजे पहले जैसा दिखने लगेंगे। इससे न केवल दरारें ठीक होंगी, बल्कि दरवाजे या खिड़की भी सुंदर लगेंगे।

#2 धातु की दरारें ठीक करने का तरीका धातु की दरारें आमतौर पर दरवाजों के हैंडल या हिंग पर आ जाती हैं। इन्हें ठीक करने के लिए सबसे पहले प्रभावित हिस्से पर जंग हटाने वाला पेस्ट लगाना चाहिए। इसके बाद उसे अच्छे से रगड़ें, ताकि सफाई भी हो जाए। अब दरार वाले हिस्से पर जंगरोधी स्प्रे लगाएं, ताकि जंग न बढ़े। अंत में उस हिस्से पर नया पेंट लगाएं या उसे चमका लें, ताकि वह पहले जैसा दिखे और जंग लगने की संभावना कम हो जाए।

#3 कांच की दरारें कैसे ठीक होंगी? आमतौर पर खिड़कियों के कांच पर दरारें आ जाती हैं। इन्हें ठीक करने के लिए सबसे पहले प्रभावित हिस्से को साफ करना चाहिए। इसके बाद दरार पर खास कांच की मरम्मत करने वाला पेस्ट लगाएं और उसे अच्छे से फैला लें। कुछ घंटों तक इसे सूख जाने दें। सूखने के बाद दरार पर नया चमकाने वाला स्प्रे लगाएं, ताकि वह पहले जैसा दिखे और मजबूत बना रहे। इससे न केवल दरारें ठीक होंगी, बल्कि खिड़की साफ भी दिखने लगेगी।

