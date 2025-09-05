LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / जले हुए दाग वाले बर्तनों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके
जले हुए दाग वाले बर्तनों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके
जले हुए बर्तनों को साफ करने के तरीके

जले हुए दाग वाले बर्तनों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

लेखन अंजली
Sep 05, 2025
02:35 pm
क्या है खबर?

जले हुए दाग के कारण बर्तनों में काली परत बन जाती है, जिसे हटाना मुश्किल होता है। यह परत न केवल बर्तनों के रूप-रंग को खराब करती है, बल्कि इनके इस्तेमाल से खाना भी प्रभावित हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बर्तनों से जले हुए दाग को आसानी से हटा सकते हैं और उन्हें नया जैसा बना सकते हैं।

#1

बेकिंग सोडा और सिरका का करें इस्तेमाल

बेकिंग सोडा और सिरका दोनों ही ऐसे पदार्थ होते हैं, जो जले हुए दाग को हटाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले बर्तन में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा डालें, फिर उस पर सिरका डालें। इससे झाग बनेगी, जिससे जले हुए दाग ढीले पड़ जाएंगे। अब इस मिश्रण को कुछ मिनट के लिए छोड़ दें और फिर एक सॉफ्ट ब्रश या स्पंज से रगड़ें। इसके बाद बर्तन को साफ पानी से धो लें।

#2

नींबू का रस भी है असरदार

नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो जले हुए दाग को हटाने में मदद करता है। इसके लिए जले हुए हिस्से पर नींबू का रस निचोड़ें और उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें, ताकि रस अच्छी तरह से काम कर सके। इसके बाद गर्म पानी से धो लें। अगर दाग ज्यादा गहरा हो तो नींबू के टुकड़े से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और बर्तन चमक उठेंगे।

#3

नमक और पानी का मिश्रण बनाएं

नमक एक अच्छा स्क्रब होता है, जो जले हुए दागों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए एक कटोरी गर्म पानी में नमक मिलाकर गाढ़ा घोल बनाएं, फिर इस घोल को जले हुए हिस्से पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। अब स्पंज से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और बर्तन नया जैसा दिखेगा। यह तरीका खासतौर पर स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के लिए प्रभावी है।

#4

बर्तन धोने वाले साबुन का करें इस्तेमाल

बर्तन धोने वाले साबुन में मौजूद रसायन भी जले हुए दाग को हटाने में कारगर होते हैं। इसके लिए साबुन पर थोड़ा सा पानी डालकर उसे जले हुए हिस्से पर लगाएं और कुछ देर छोड़ दें ताकि रसायन अच्छे से काम कर सकें। इसके बाद स्पंज से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और बर्तन नया जैसा दिखेगा। यह तरीका खासतौर पर प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के लिए प्रभावी है।

#5

बर्तन साफ करने वाले पाउडर का करें इस्तेमाल

बर्तन साफ करने वाले पाउडर में भी ऐसे रसायन होते हैं, जो जले हुए दागों को हटाने में मदद करते हैं। इसके लिए पाउडर पर थोड़ा सा पानी डालकर उसे जले हुए हिस्से पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें ताकि रसायन अच्छे से काम कर सकें। अब स्पंज से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और बर्तन नया जैसा दिखेगा।