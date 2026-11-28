गरम मसाले का उपयोग करके भी आप मेथी की कड़वाहट कम कर सकते हैं। इसके लिए मेथी को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला मिला दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें।

गरम मसाले की खुशबू मेथी की कड़वाहट सोख लेती है और इसका स्वाद भी बढ़िया हो जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को पराठे बनाने के लिए इस्तेमाल करें।

इन तरीकों से आपके मेथी के पराठे बेहद लजीज बनेंगे।