मेथी के पराठे बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान, कम हो जाएगी कड़वाहट
क्या है खबर?
मेथी के पराठे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर इनमें डाली गई मेथी कड़वी हो जाए तो इसका स्वाद बिगड़ सकता है। मेथी की कड़वाहट का कारण इसमें मौजूद कुछ तत्व होते हैं, जो अगर सही तरीके से न निकाले जाएं तो पराठे का मजा खराब कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप मेथी की कड़वाहट कम कर सकते हैं।
#1
मेथी को उबालें
मेथी की कड़वाहट कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे उबाल लें। इसके लिए सबसे पहले मेथी को अच्छे से धो लें और फिर इसे कुछ मिनट के लिए पानी में उबालें।
उबालने से इसके सारे कड़वे तत्व निकल जाते हैं और इसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है। इसके बाद आप उबली हुई मेथी को छानकर ठंडा कर लें और फिर इसका इस्तेमाल पराठे बनाने के लिए करें।
#2
नमक लगाकर छोड़ दें
मेथी की कड़वाहट कम करने का एक आसान तरीका यह भी है कि इसमें नमक मिला लें। इसके लिए मेथी को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें एक कटोरे में रखकर नमक मिला दें और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें।
इससे नमक मेथी से कड़वाहट सोख लेता है और इसका स्वाद भी बढ़िया हो जाता है। इसके बाद नमक वाली मेथी का इस्तेमाल पराठे बनाने के लिए करें।
#3
दही का उपयोग करें
दही का इस्तेमाल करके भी आप मेथी की कड़वाहट कम कर सकते हैं। इसके लिए मेथी को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें दही में मिलाकर कुछ घंटों के लिए रख दें।
दही मेथी की कड़वाहट सोख लेता है और इसका स्वाद भी बढ़िया हो जाता है। इसके बाद दही वाली मेथी का इस्तेमाल पराठे बनाने के लिए करें।
इससे आपके परांठे में कड़वाहट नहीं आएगी और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।
#4
प्याज शामिल करें
प्याज का उपयोग करके भी आप मेथी की कड़वाहट कम कर सकते हैं। इसके लिए प्याज को बारीक काटकर उसमें थोड़ी-सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिला दें।
फिर इस मिश्रण को मेथी के साथ मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे प्याज का मसाला मेथी की कड़वाहट सोख लेता है और इसका स्वाद भी बढ़िया हो जाता है।
इसके बाद इस मिश्रण को पराठे बनाने के लिए इस्तेमाल करें।
#5
गरम मसाले का इस्तेमाल करें
गरम मसाले का उपयोग करके भी आप मेथी की कड़वाहट कम कर सकते हैं। इसके लिए मेथी को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला मिला दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें।
गरम मसाले की खुशबू मेथी की कड़वाहट सोख लेती है और इसका स्वाद भी बढ़िया हो जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को पराठे बनाने के लिए इस्तेमाल करें।
इन तरीकों से आपके मेथी के पराठे बेहद लजीज बनेंगे।