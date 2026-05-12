प्रधानमंत्री मोदी ने खान-पान में कम तेल इस्तेमाल करने की दी सलाह, जानिए इसके 5 तरीके
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तेल की अधिक खपत पर चिंता जताई और भारतीयों से खाना पकाने के लिए तेल की खपत में 10 प्रतिशत की कमी करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने इसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानि देह सेवा और देश सेवा के लिए दोहरा लाभ बताया। इससे आयातित खाद्य तेलों पर देश की निर्भरता कम हो जाएगी। आइए 4 तरीकों पर बात करते हैं, जिनकी मदद से खान-पान में तेल का इस्तेमाल कम हो सकता है।
#1
तड़का लगाने के लिए कम तेल का करें इस्तेमाल
ज्यादातर भारतीय व्यंजनों में हमें तड़का लगाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए ढेर सारा तेल लगता है। इसमें तेल का इस्तेमाल कम करके आप काफी तेल बचा सकते हैं। तड़के में तेल की मात्रा कम करने के लिए नॉन-स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करें, तेल का स्प्रे चुनें या तेल की जगह थोड़ी मात्रा में घी डालें। तड़का लगाने के लिए अधिकतम एक छोटा चम्मच तेल ही डालें और सामग्री डालने से पहले सुनिश्चित करें कि पैन गर्म हो।
#2
सब्जियों को भूनने के लिए कम तेल का उपयोग करें
सब्जियों को भूनते समय भी अधिक तेल की जरूरत नहीं होती। एक से 2 चम्मच तेल ही काफी होता है। इससे सब्जियां अच्छे से पक जाती हैं और उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। इसके अलावा सब्जियों को भूनते समय उन्हें धीमी आंच पर पकाना चाहिए, ताकि वे अच्छी तरह से पक जाएं और उनका स्वाद भी बढ़िया रहे। इससे खाने में तेल की मात्रा कम रहेगी और सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
#3
सब्जी बनाते वक्त भी कम तेल डालें
सब्जी बनाते समय भी आपको ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप थोड़ा ध्यान देकर खाना पकाएंगे। थोड़े से तेल में ही मसाले अच्छे से भुने जा सकते हैं और उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। यहां तक कि आप सब्जी में बिना तेल डाले भी खाना तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप पानी या दही का उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल खाने का स्वाद बढ़ता है, बल्कि सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है।
#4
पराठे की जगह न खाएं रोटी
पराठे बनाने के लिए आपको तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके विकल्प के रूप में घी उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप पराठे की जगह पर रोटी का सेवन कर सकते हैं। रोटी बनाने के लिए तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसे आप केवल गैस पर पका सकते हैं। इससे आपके सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा और आप तेल की बचत भी कर सकते हैं।