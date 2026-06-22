विशेषज्ञों की तरह खाद्य उत्पादों के लेबल को पढ़ने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
आजकल बाजार में कई तरह के खाने के उत्पाद उपलब्ध हैं और उनमें से सभी की पैकेजिंग पर पोषण संबंधी जानकारी दी होती है। इस जानकारी से आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि कौन-सा उत्पाद आपके लिए सही है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप खाने के उत्पादों के लेबल को पढ़कर उनकी पोषण संबंधी जानकारी को समझ सकते हैं और सही चयन कर सकते हैं।
#1
पोषण संबंधी जानकारी को पहचानें
खाने के उत्पादों के लेबल पर सबसे पहले पोषण संबंधी जानकारी होती है। इसमें हर एक हिस्से में कितनी ऊर्जा, प्रोटीन, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट्स और अन्य पोषक तत्व होते हैं, यह बताया जाता है। इससे आपको यह पता चलता है कि उस खाने के उत्पाद का सेवन करने से आपके शरीर को कितनी ऊर्जा और पोषण मिलेगा। यहां से आप यह भी जान सकते हैं कि उत्पाद में शक्कर और नमक की मात्रा कितनी है।
#2
सर्विंग साइज को देखें
खाने के उत्पादों के लेबल पर सर्विंग साइज भी लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि एक बार में कितनी मात्रा में उस उत्पाद का सेवन करना चाहिए। इससे आप यह जान सकते हैं कि कितनी मात्रा में उत्पाद का सेवन करने से आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि एक पैकेट में कितनी बार खाने का हिस्सा है और आपको पूरे पैकेट को खत्म करने के लिए कितनी बार उसे खोलना पड़ेगा।
#3
कैलोरी की मात्रा पर ध्यान दें
कैलोरी की मात्रा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बताती है कि उस खाने के उत्पाद का सेवन करने से आपके शरीर को कितनी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो कम कैलोरी वाले खाने के पदार्थों का चयन करें। इसके अलावा अगर आपको किसी खास आहार योजना का पालन करना है तो आपको उस योजना के अनुसार कैलोरी की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए।
#4
चीनी और नमक की मात्रा देखें
अधिक चीनी और नमक वाला भोजन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए, जब भी आप किसी पैकेट वाले खाने का चयन करें तो उसमें मौजूद चीनी और नमक की मात्रा जरूर देखें। अधिक चीनी और नमक वाले खाने का सेवन करने से मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए, ऐसी खाने की चीजों से दूरी बनाकर रखें और उनकी जगह कम चीनी और नमक वाले विकल्पों को चुनें।
#5
अप्राकृतिक तत्वों पर ध्यान दें
अप्राकृतिक तत्वों वाली खाने की चीजों का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये पदार्थ शरीर में विषैले तत्व उत्पन्न कर सकते हैं और कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए, जब भी आप किसी पैकेट वाले खाने का चयन करें तो उसमें मौजूद अप्राकृतिक तत्वों पर ध्यान दें और ऐसे विकल्प चुनें, जिनमें प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया गया हो। ऐसा करने से आप ज्यादा सेहतमंद बने रहेंगे।