दिवाली से पहले अपनी त्वचा को तैयार करने के लिए अपनाएं ये सुझाव, आएगा निखार

त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कदम आपकी त्वचा को कोमल बनाने के साथ चमकदार भी बनाएगा। इसके लिए आप चीनी, कॉफी या फिर ओट्स के स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा आप पपीते के गूदे का उपयोग भी कर सकते हैं। पपीते में मौजूद तत्व मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद कर सकते हैं।

बाजार में भी कई तरह के स्क्रब मिलते हैं, जिन्हें अपनी त्वचा के हिसाब से चुनना चाहिए।