बजट में दुबई की यात्रा करना चाहते हैं? इस तरह से प्लानिंग करने पर बचेंगे पैसे

दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी आधुनिकता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह शहर पर्यटकों को कई आकर्षण स्थल प्रदान करता है, जैसे बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, पाम जुमेराह और दुबई म्यूजियम आदि। यहां की यात्रा का खर्चा अन्य देशों की तुलना में कम है। अगर आप बजट के अंदर दुबई की यात्रा करना चाहते हैं तो इस तरह से प्लानिंग कर लें।

#1 सस्ते और किफायती होटलों में ठहरें दुबई में कई सस्ते और किफायती होटल उपलब्ध हैं, जहां आप आराम से ठहर सकते हैं। इन होटलों में रहने से आपके पैसे बच सकते हैं और आप अन्य गतिविधियों में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेरिटेज विलेज, अल फहीदी किला और दुबई म्यूजियम जैसी जगहों पर जाकर दुबई की संस्कृति और इतिहास को जान सकते हैं। यहां की यात्रा का खर्चा अन्य देशों की तुलना में कम है।

#2 सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें दुबई में सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक और सस्ता है। आप मेट्रो, बस या टैक्सी का उपयोग करके शहर के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। मेट्रो कार्ड खरीदकर आप असीमित यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा बसों में भी आरामदायक सफर मिलता है, जो आपके बजट के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। टैक्सी भी सस्ती है, लेकिन अगर आप समूह में यात्रा कर रहे हैं तो मेट्रो या बस का ही चयन करें।

#3 स्थानीय बाजारों से खरीदारी करें दुबई में कई स्थानीय बाजार हैं, जहां आप सस्ती और अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। यहां आप सोके अल बहर, डीराह ड्यूटी फ्री और अल फहीदी हेरिटेज क्षेत्र आदि बाजारों में घूम सकते हैं। इन बाजारों में सस्ते वस्त्र, गहने और मसाले आदि खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इन बाजारों में स्थानीय खाने का भी आनंद ले सकते हैं। यहां आपको दुबई का मशहूर सोना और चॉकलेट आदि भी मिल जाएंगी।

#4 मुफ्त पर्यटन स्थलों पर जाएं दुबई में कई मुफ्त पर्यटन स्थल हैं, जहां आप बिना किसी खर्च के घूम सकते हैं। इनमें बुर्ज खलीफा के नीचे स्थित पार्क, जुमेराह बीच और दुबई फाउंटेन शो आदि शामिल हैं। इसके अलावा आप अल फहीदी हेरिटेज क्षेत्र जाकर यहां की पुरानी संस्कृति और इतिहास को जान सकते हैं। यहां की यात्रा का खर्चा अन्य देशों की तुलना में कम है। इन स्थलों पर जाकर आप दुबई की सुंदरता और संस्कृति का आनंद ले सकते हैं।