फ्रेंच ब्रेड बनाना चाहती हैं? इन बातों का रखें खास ध्यान

फ्रेंच ब्रेड एक सुंदर और स्टाइलिश हेयरस्टाइल है, जो हर मौके पर अच्छी लगती है। इसे बनाना आसान लग सकता है, लेकिन सही तरीके से इसे बनाना थोड़ी मेहनत का काम हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिससे आप इस हेयरस्टाइल को आसानी से बना सकें और हर बार बेहतरीन लुक पा सकें। सही अभ्यास और धैर्य के साथ आप भी इस हेयरस्टाइल को मास्टर कर सकती हैं।

#1 बालों को अच्छी तरह से कंघी करें फ्रेंच ब्रेड बनाने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी कर लें ताकि उनमें कोई उलझन न हो। इससे बाल सुलझ जाएंगे और ब्रेड बनाना आसान हो जाएगा। अगर आपके बाल थोड़े गंदे या तेल वाले हैं तो पहले उन्हें धो लें ताकि वे साफ और ताजे लगें। इसके बाद बालों को हल्का गीला कर लें ताकि उनमें नमी बनी रहे और ब्रेड अच्छी तरह से सेट हो सके।

#2 बालों को बांटें फ्रेंच ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को तीन हिस्सों में बांट लें। यह हिस्से समान आकार के होने चाहिए ताकि ब्रेड का लुक एकसमान लगे। आप चाहें तो इन हिस्सों को बांटने के लिए कंघी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पहले हिस्से से छोटे-छोटे भाग लेते हुए ब्रेड बनाना शुरू करें। ध्यान रखें कि हर भाग एक जैसा हो ताकि ब्रेड का लुक बेहतरीन लगे और वह लंबे समय तक टिकी रहे।

#3 धीरे-धीरे भाग जोड़ें अब पहले हिस्से से छोटे-छोटे भाग लेते हुए दूसरे हिस्से से जोड़ते जाएं। इसके लिए पहले हिस्से के बालों को थोड़ा ऊपर उठाकर दूसरे हिस्से के बालों के साथ जोड़ें। इससे आपकी ब्रेड में एक सुंदरता आएगी और वह ज्यादा मजबूत बनेगी। इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे करें ताकि हर भाग एकसमान लगे और ब्रेड का लुक बेहतरीन दिखे। ध्यान रखें कि हर भाग एक जैसा हो ताकि ब्रेड का लुक एकसमान लगे और वह लंबे समय तक टिकी रहे।