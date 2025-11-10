सर्दियों में हॉट चॉकलेट पीने से खुश हो जाता है दिल, इस तरह बनाएं पौष्टिक

सर्दी के मौसम में एक कप गर्मा-गर्म हॉट चॉकलेट मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। यह पश्चिमी देशों का बेहद मशहूर पेय है, जिसे विशेष रूप से क्रिसमस और नए साल के मौकों पर बनाया जाता है। इसे कोको पाउडर, दूध, चीनी, दालचीनी, मार्शमेलो, चॉकलेट सिरप और व्हिप्ड क्रीम से बनाया जाता है। इसमें शामिल होने वाली कुछ सामग्रियां वजन बढ़ा सकती हैं। ऐसे में इस पेय को पौष्टिक बनाने के लिए ये टिप्स अपनाई जा सकती हैं।

#1 चीनी के बजाय डालें शहद या गुड़ हॉट चॉकलेट में मिठास जोड़ने के लिए आम तौर पर पिसी चीनी डाली जाती है। हालांकि, इसका ज्यादा सेवन करने से मधुमेह का खतरा रहता है और अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके बजाय आप अपने हॉट चॉकलेट में गुड़ का पाउडर या शहद मिला सकते हैं। ये दोनों ही चीनी के स्वस्थ विकल्प होते हैं, जो आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी प्रदान करते हैं। इन्हें भी ज्यादा मात्रा में न डालें, वर्ना ये भी अस्वास्थ्यकर हो जाएंगे।

#2 दूध की जगह इस्तेमाल करें वीगन दूध ज्यादा वसा वाला दूध वजन बढ़ाने में योगदान दे सकता है और पेट संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसकी जगह पर आपको हॉट चॉकलेट में वीगन दूध डालने चाहिए। आप बादाम, ओट्स, काजू, सोया या नारियल का दूध चुन सकते हैं। इनमें वसा नहीं होती है और ये लैक्टोस मुक्त भी होते हैं। इनके सेवन से पाचन दुरुस्त रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है। साथ ही ये दिल के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

#3 बिना चीनी वाले कोको पाउडर का करें इस्तेमाल कोको पाउडर हॉट चॉकलेट की मुख्य सामग्रियों में से एक है। इसके बिना इस पेय का मजा अधूरा रह जाता है। इस पेय को पौष्टिक बनाने के लिए आप बिना चीनी वाले कोको पाउडर का विकल्प चुन सकते हैं। इससे ब्लड शुगर का स्तर भी नहीं बढ़ेगा और वजन बढ़ने का खतरा भी नहीं रहेगा। यह एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुणों से भी समृद्ध होता है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होंगे।