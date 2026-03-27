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कोल्ड कॉफी को सेहतमंद बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके, नहीं बढ़ेगा आपका वजन
कोल्ड कॉफी को सेहतमंद बनाने के टिप्स

कोल्ड कॉफी को सेहतमंद बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके, नहीं बढ़ेगा आपका वजन

लेखन सयाली
Mar 27, 2026
03:36 pm
क्या है खबर?

कोल्ड कॉफी का स्वाद हर किसी को भाता है और गर्मी में इसे पीने का मजा ही अलग होता है। हालांकि, इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीजें अक्सर सेहत के लिए सही नहीं होतीं। इसमें सफेद चीनी और व्हिप क्रीम आदि का इस्तेमाल होता है, जो वजन बढ़ने का कारण बनती हैं। इन चीजों के कारण कोल्ड कॉफी में कैलोरी और वसा की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप कोल्ड कॉफी को सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो ये टिप्स अपनाएं।

#1

दूध की जगह बादाम का दूध इस्तेमाल करें 

अधिकांश लोग कोल्ड कॉफी बनाने के लिए सामान्य दूध का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप चाहें तो इसमें सामान्य दूध के बजाय बादाम के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम का दूध कम कैलोरी वाला होता है और इसमें प्रोटीन, विटामिन-E और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। यह लैक्टोज मुक्त भी होता है, जिसे वजह से इसे हर कोई पी सकता है।

#2

सफेद चीनी के बजाय शहद या मेपल सिरप डालें

कोल्ड कॉफी में मिठास बढ़ाने के लिए सफेद चीनी की जगह शहद या मेपल सिरप का इस्तेमाल करें। शहद और मेपल सिरप प्राकृतिक मिठास प्रदान करते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। इनका उपयोग करने से आपकी कोल्ड कॉफी में मिठास भी बढ़ेगी और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होगी। शहद और मेपल सिरप दोनों ही कम कैलोरी वाले होते हैं और इनमें शरीर के लिए जरूरी तत्व होते हैं।

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#3

व्हिप क्रीम की जगह बादाम का मक्खन डालें

अक्सर लोग अपनी कोल्ड कॉफी पर व्हिप क्रीम डालते हैं, जिससे इसमें कैलोरी काफी बढ़ जाती है। आप अपनी ठंडी कॉफी में व्हिप क्रीम की जगह पर बादाम के मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न केवल इस पेय की कैलोरी कम होगी, बल्कि यह और भी स्वादिष्ट बन जाएगा। बादाम का मक्खन प्रोटीन और वसा से भरपूर होता है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आप इस सामग्री के बिना भी कोल्ड कॉफी बना सकते हैं।

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#4

स्वाद बढ़ाने के लिए दालचीनी पाउडर डालें

कोल्ड कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा-सा दालचीनी पाउडर मिला सकते हैं। दालचीनी न केवल आपकी कोल्ड कॉफी को एक खास स्वाद देगी, बल्कि इसमें मौजूद अच्छे तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होंगे। दालचीनी पाउडर में मौजूद गुण आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेंगे। इन तरीकों से आप अपनी कोल्ड कॉफी को स्वादिष्ट और सेहतमंद बना सकते हैं।

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