घर पर भी बनाया जा सकता है प्राकृतिक परफ्यूम, बस ध्यान में रखनी होंगी ये बातें

बाजार में वैसे तो ढेरों परफ्यूम मिलते हैं, लेकिन उनमें कई रसायम मिलाए जाते हैं। ऐसे में बेहतर होता है प्राकृतिक परफ्यूम लगाना। घर पर प्राकृतिक परफ्यूम बनाना एक कला है, जिसके जरिए आप अपनी व्यक्तिगत पसंद के मुताबिक खुशबू तैयार कर सकते हैं। जरूरी तेल, आधार तेल और दूसरी प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करके आप ऐसी खुशबू बना सकते हैं, जिसमें कोई बनावटी रसायन नहीं होंगे। इसके दौरान इन टिप्स का पालन करें।

#1 आवश्यक तेल का ऐसे करें चुनाव परफ्यूम के लिए आवश्यक तेल सबसे जरूरी सामग्री हैं। ऐसे तेल चुनें, जो एक-दूसरे के साथ अच्छे लगें और आपकी पसंद के भी हों। लोग लैवेंडर को मन शांत करने के लिए चुनते हैं, खट्टे फल वाले तेल ताजगी के लिए अच्छे होते हैं और गुलाब की खुशबू खास लगती है। अलग-अलग तेलों को मिलाकर आजमाएं, ताकि आप अपनी पसंद की खुशबू तलाश सकें। यह बात भी ध्यान रखें कि हर तेल की महक अलग होती है।

#2 आधार तेलों को समझें आधार तेल आवश्यक तेलों को पतला करते हैं और त्वचा पर लगाने में आसानी देते हैं। जोजोबा, बादाम और नारियल का तेल कुछ आम आधार तेल हैं। हर तेल की अपनी बनावट और खुशबू होती है, जिससे आखिरी खुशबू में फर्क आता है। जोजोबा तेल को कई लोग पसंद करते हैं, क्योंकि यह त्वचा के प्राकृतिक तेल जैसा होता है और लगाने पर चिपचिपा नहीं लगता। ऐसा आधार तेल चुनें, जो आपके चुने हुए आवश्यक तेलों के साथ अच्छा लगे।

#3 खुशबू की परतों पर दें ध्यान परफ्यूम में आमतौर पर खुशबू की 3 परतें होती हैं: ऊपरी, बीच वाली और आखिरी परत। ऊपरी परत की खुशबू सबसे पहले नाक में आती है, लेकिन यह जल्दी ही खत्म हो जाती है। खट्टे फल या जड़ी-बूटियों जैसी खुशबू इस परत के लिए सही हैं। बीच वाली परत परफ्यूम की मुख्य खुशबू होती है। इनमें अक्सर फूलों या मसालेदार खुशबू होती है, जैसे लैवेंडर या दालचीनी। आखिरी परत खुशबू को गहराई देती है, जो देर से सामने आती है।

