आईलैश एक्सटेंशन बनवाने के बाद इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होंगी खराब

आईलैश एक्सटेंशन एक लोकप्रिय सौंदर्य उपचार है, जो आंखों को बड़ा और आकर्षक दिखाने में मदद करता है, लेकिन इसे करवाने के बाद कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है ताकि यह लंबे समय तक टिक सके। अगर आप पहली बार आईलैश एक्सटेंशन करवा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इससे न केवल आपकी आईलैश एक्सटेंशन बेहतर दिखेगी, बल्कि वह लंबे समय तक टिकेगी। आइए इन बातों के बारे में जानते हैं।

#1 सबसे पहले आईलैश एक्सटेंशन के बाद आंखों को पानी से दूर रखें आईलैश एक्सटेंशन बनवाने के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि आपको 48 घंटे तक अपनी आंखों को पानी से दूर रखना चाहिए। इससे गोंद सही से जम पाती है और आपकी आईलैश एक्सटेंशन लंबे समय तक टिक सकती है। पानी के संपर्क में आने से गोंद कमजोर हो सकती है, जिससे आपकी आईलैश एक्सटेंशन जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए पहले 48 घंटे तक पानी से पूरी तरह बचें।

#2 भारी मेकअप करने से बचें आईलैश एक्सटेंशन करवाने के बाद भारी मेकअप करने से बचें, खासकर आंखों का मेकअप। इससे आपकी आईलैश एक्सटेंशन पर बुरा असर पड़ सकता है। हल्का मेकअप ही करें ताकि आपकी आईलैश एक्सटेंशन सुरक्षित रहे और अच्छी दिखे। भारी मेकअप से गोंद पर असर पड़ सकता है, जिससे आपकी आईलैश एक्सटेंशन जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए हल्का और प्राकृतिक मेकअप ही करें ताकि आपकी आईलैश एक्सटेंशन लंबे समय तक टिक सके।

#3 तेल वाले उत्पादों से बचें आईलैश एक्सटेंशन बनवाने के बाद तेल वाले उत्पादों का उपयोग न करें जैसे कि तेल वाली क्रीम या सीरम आदि। ये गोंद को कमजोर कर सकते हैं और आपकी आईलैश एक्सटेंशन को खराब कर सकते हैं। इसके बजाय आप पानी या हल्के टोनर का उपयोग करें जो आपकी त्वचा को साफ रखेगा बिना आपकी आईलैश एक्सटेंशन को नुकसान पहुंचाए। इससे आपकी आईलैश एक्सटेंशन सुरक्षित रहेगी और लंबे समय तक टिकेगी।

#4 आईलैश एक्सटेंशन को छूने और खींचने से बचें आईलैश एक्सटेंशन बनवाने के बाद उन्हें बार-बार छूने या खींचने से बचें क्योंकि इससे आपकी आईलैश एक्सटेंशन कमजोर हो सकती है। अगर आपको खुजली हो रही हो तो हल्के हाथों से खुजाएं या आईलैश ब्रश का उपयोग करें। इसके अलावा कभी भी आईलैश एक्सटेंशन को खींचने की कोशिश न करें, इससे आपकी प्राकृतिक आईलैश भी निकल सकती हैं। ऐसा करने से आपकी आईलैश एक्सटेंशन की उम्र कम हो सकती है।