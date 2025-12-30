कपड़ों से बदबू दूर करने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, हमेशा महकेंगे 

कई बार कपड़े धोने के बाद भी उनमें से बदबू आती रहती है। खासतौर से गीले कपड़ों में से। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने कपड़ों को हमेशा ताजा और खुशबूदार रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने कपड़ों को लंबे समय तक महकता रख सकते हैं।

#1 नींबू का रस लगाएं नींबू का रस न केवल बदबू को दूर करता है बल्कि ताजगी भी देता है। गीले कपड़े धोने के बाद उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें और उसे अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें। नींबू का रस बैक्टीरिया को खत्म करता है और गंध को हटाता है। इससे आपके कपड़े ताजगी भरे और खुशबूदार बने रहते हैं, जिससे आपकी अलमारी भी महकती रहती है।

#2 सिरका का करें इस्तेमाल सिरका एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। गीले कपड़ों में सिरके की कुछ बूंदें डालें और उन्हें अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें। सिरका बैक्टीरिया को मारता है और गंध को खत्म करता है। इससे आपके कपड़े ताजगी भरे और खुशबूदार बने रहते हैं। इसके अलावा सिरका रंगों को भी सुरक्षित रखता है, जिससे आपके कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं। इस तरह आप अपने कपड़ों को हमेशा ताजा रख सकते हैं।

Advertisement

#3 बेकिंग सोडा आएगा काम बेकिंग सोडा एक ऐसा उपाय है, जो गंध को सोख लेता है और बदबू को दूर करता है। गीले कपड़ों में बेकिंग सोडा मिलाने से उनकी महक ठीक हो जाती है। इसके अलावा यह कपड़ों की सफाई भी करता है। बेकिंग सोडा का उपयोग करने से कपड़ों की ताजगी बनी रहती है और वे लंबे समय तक खुशबूदार रहते हैं। इस प्रकार आप अपने कपड़ों को हमेशा ताजा और महकता रख सकते हैं।

Advertisement