40 की उम्र के बाद हृदय रोग से बचने के लिए अपनाएं ये सुझाव, रहेंगे स्वस्थ
क्या है खबर?
40 की उम्र के बाद चयापचय धीमा होने लगता है और शरीर धीरे-धीरे कमजोर होता जाता है। इस उम्र में ज्यादातर लोग उच्च ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और तनाव की समस्याओं से जूझते हैं। इन परेशानियों के चलते हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है और दिल का दौरा पड़ने का डर रहता है। अगर आप इस स्वास्थ्य स्थिति से बचना चाहते हैं तो अपनी जीवनशैली में बदलाव लाएं। इन टिप्स को अपनाकर आप सेहतमंद बने रहेंगे।
#1
नींद पूरी करें
40 के होने के बाद नींद की कमी से दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सूजन आती है और चयापचय खराब होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप नींद को प्राथमिकता देना शुरू कर दें। रोजाना 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश करें और हो सके तो दिन में भी एक घंटा आराम करें। इससे दिल की धड़कन धीमी रहेगी, ब्लड प्रेशर कम रहेगा और हार्मोन असंतुलन भी ठीक हो जाएगा।
#2
सालाना हार्ट स्क्रीनिंग करवाएं
दिल की बीमारी अक्सर बिना किसी लक्षण के विकसित होती है, जब तक कि कोई बड़ी घटना न हो जाए। ऐसे में हर किसी को 40 की उम्र के बाद सालाना हार्ट स्क्रीनिंग यानि दिल की जांच करवानी ही चाहिए। इससे कार्डियोवास्कुलर बदलावों का जल्दी पता लगाने में मदद मिलेगी और समय रहते आपका इलाज हो जाएगा। आपको नियमित रूप से लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, HbA1c, ECG, इकोकार्डियोग्राफी और तनाव से जुड़ी जांच करवानी चाहिए।
#3
शराब और धूम्रपान छोड़ दें
सभी जानते हैं कि शराब और धूम्रपान सेहत के लिए खतरनाक हैं। हालांकि, 40 की उम्र के बाद इनका शरीर पर और भी बुरा प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान से धमनियां खराब होती हैं और प्लाक बनने की प्रक्रिया तेज होती है। वहीं, शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एरिथमिया जैसी स्थिति पैदा होती है। आपको शराब की जगह हर्बल चाय और अन्य पेय पीने की आदत डालनी चाहिए, जो दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।
#4
मोटापा कम करें
40 साल के ज्यादातर लोग मोटापे का शिकार हैं, जिसका मुख्य कारण है गतिहीन जीवनशैली। इसकी वजह से दिल की कई बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। ऐसे में आपको वजन घटाने के लिए रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से रक्त संचार बढ़ता है, खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और इंसुलिन संवेदनशीलता कम होती है। इसके परिणामस्वरूप हृदय रोग से बचाव होता है और अन्य बीमारियों का खतरा भी नहीं रहता।
#5
संतुलित डाइट लें
दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपकी डाइट पौष्टिक और संतुलित होनी चाहिए। 40 के होने के बाद तला-भुना और जंक फूड बिलकुल ही छोड़ दें। इनकी जगह पर पोषण से भरपूर भोजन करें, जो हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करेगा। अपने खान-पान में मौसमी फल, सब्जियां, प्रोटीन, फलियां और मेवे शामिल करें। नमक और चीनी का सेवन कम करें और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को भी डाइट से निकाल दें।