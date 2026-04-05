कहीं भी यात्रा पर जाएं तो इस तरह रखें उस जगह की साफ-सफाई का ध्यान
क्या है खबर?
यात्रा करने वाले कई लोग लापरवाही करते हुए उस स्थान की सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उस जगह की सुंदरता भी बिगड़ जाती है। इसलिए, कई जगहों पर तो प्लास्टिक के सामान ले जाने पर रोक तक लगा दी गई है। आज हम आपको कुछ ऐसे सरल टिप्स देने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप घूमते हुए किसी भी जगह की साफ-सफाई का पूरा ध्यान दे सकते हैं।
#1
प्लास्टिक के सामान का सही उपयोग करें
प्लास्टिक का सामान यात्रा के दौरान काफी इस्तेमाल होता है और वही गंदगी का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। सड़कों पर आपको प्लास्टिक की थैलियां, कप, प्लेट और पैकेट आदि पड़े मिल जाएंगे। अपने प्लास्टिक के सामान को सड़कों पर नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ घर ले जा कर ही फेकें। इससे न केवल सफाई बनी रहेगी, बल्कि उस जगह की सुंदरता भी बिगड़ने से बची रहेगी। इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
#2
कूड़े को इधर-उधर फेंकने से बचें
अगर आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहां पर कूड़े को इधर-उधर फेंकने से बचें। इसके लिए आप अपने साथ एक छोटी-सी थैली रखें, जिसमें आप अपना कूड़ा डाल सकें और उसे सही जगह पर ही फेकें। प्लास्टिक और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपको आस पास कोई कूड़ादान नहीं दिख रहा है तो कूड़े को अपने घर ले जा कर ही फेकें।
#3
प्लास्टिक की बोतल का सही उपयोग करें
अगर आपको किसी स्थान पर घूमते हुए प्लास्टिक की बोतलें खरीदनी पड़ती हैं तो उन्हें खाली करके उसी जगह पर न फेंक दें। इसके बजाय उन्हें अपने साथ घर ले जाएं और कूड़ेदान में डालें। इससे न केवल सफाई रहेगी, बल्कि उस जगह की सुंदरता भी बिगड़ने से बची रहेगी। इसके अलावा आप प्लास्टिक की बोतल का सही तरीके से निपटान कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप हर जगह दोबारा भरने योग्य पानी की बोतल ले जाएं।
#4
अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें
सफाई रखना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए, जब भी आप कहीं भी जाएं तो दूसरों को भी सफाई रखने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए आप उन्हें बताएं कि कैसे वे कूड़े को इधर-उधर फेंकने से बच सकते हैं और प्लास्टिक के सामान का सही तरीके से निपटान कर सकते हैं। ऐसा करने से हर एक पर्यटन स्थल साफ बना रहेगा। एक आदमी के नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों से ही बदलाव आते हैं।