पारंपरिक परिधानों के साथ कपड़ों को लेयर करने के लिए अपनाएं ये टिप्स, मिलेगा स्टाइलिश लुक

लेयर्ड स्टाइलिंग एक ऐसा तरीका है, जिससे आप अपने पारंपरिक कपड़ों को सालभर पहन सकती हैं। यह न केवल आपको अलग-अलग मौकों पर अच्छा दिखने में मदद करता है, बल्कि आरामदायक भी होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स बताएंगे, जिनसे आप अपने पारंपरिक कपड़ों को सही तरह से लेयर कर के पहन सकती हैं और हर मौसम में स्टाइलिश दिख सकती हैं। ये सभी तरीके स्टाइलिश भी होते हैं।

#1 साड़ी के साथ लेयरिंग सर्दी के मौसम में आप साड़ी पहनना चाहती हैं तो उसे सही तरह से लेयर करके फैशनेबल लुक मिल सकता है। ठंडे मौसम में आप साड़ी के ऊपर एक लंबी जैकेट पहन सकती हैं, जो आपको गर्म भी रखेगी और स्टाइलिश भी दिखाएगी। इसके अलावा आप चूड़ीदार पायजामे के साथ भी साड़ी पहन सकती हैं, जिससे आपको पैरों में ठंड नहीं लगेगी। आप ब्लाउज की जगह पर कार्डिगन, हाई नेक या स्वेटर भी पहन सकती हैं।

#2 सलवार-कुर्ता के साथ लेयरिंग सलवार-कुर्ता पहनते समय आप अलग-अलग तरीके से डुपट्टे को बांध सकती हैं। उदाहरण के लिए, आप डुपट्टे को एक तरफ से कंधे पर डालकर उसे पिन कर सकती हैं या उसे पूरी तरह से कंधे पर लपेट सकती हैं। इसके अलावा आप डुपट्टे के साथ एक हल्की जैकेट भी पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इस परिधान के ऊपर कार्डिगन या डेनिम जैकेट भी खूबसूरत लग सकते हैं।

#3 लहंगा-चोली के साथ लेयरिंग लहंगा-चोली के साथ जैकेट पहनना एक नया चलन है, जो हर किसी को पसंद आ रहा है। ठंडे मौसम में आप भारी कढ़ाई वाली जैकेट पहन सकती हैं, जो आपके लहंगे के साथ मेल खाती हो। इसके अलावा आप हल्की जैकेट भी चुन सकती हैं, जो गर्माहट देने के साथ-साथ आपके लुक को खास बनाएगी। इस तरह की लेयर्ड स्टाइलिंग से आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा और आप हर मौके पर अलग-अलग अंदाज में नजर आएंगी।

