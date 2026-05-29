नौतपा की भीषण गर्मी पालतू जानवरों को करती है परेशान, इस बीच ऐसे रखें उनका ख्याल

नौतपा गर्मियों का ऐसा समय होता है, जब सूरज की रोशनी बहुत तेज हो जाती है और इसके कारण तापमान बढ़ जाता है। इस साल नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहने वाला है। इस दौरान पालतू जानवरों के बीमार होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि वे गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। आइए आज हम आपको पालतू जानवरों को नौतपा के दौरान ठंडा रखने के तरीके बताते हैं।

#1 पालतू जानवरों को घर के अंदर ही रखें नौतपा के दौरान अपने पालतू जानवरों को घर के अंदर रखें, क्योंकि बाहर की तुलना में घर का तापमान काफी कम होता है। इसके लिए अपने पालतू जानवर को किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां ठंडी हवा की व्यवस्था हो। अगर आपके घर में ठंडी हवा की कोई व्यवस्था नहीं है तो पालतू जानवरों को किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां पंखा चलता रहे और धूप न लगे। आप सड़क पर रहने वाले जानवरों को भी पनाह दे सकते हैं।

#2 पानी की पर्याप्त मात्रा दें नौतपा के दौरान अपने पालतू जानवर को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है। इसके लिए उन्हें समय-समय पर पानी देते रहें। अगर वह पानी न पिएं तो उसे उसके लिए प्रेरित करें, जिसके लिए आप फाउंटेन वाला उपकरण ले सकते हैं। अगर आपके पालतू जानवर के लिए पानी पीना मुश्किल हो रहा है तो उन्हें तरबूज या खीरा जैसी ताजगी देने वाली सब्जियां और फल खिलाएं। इससे उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।

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#3 ठंडा खाना खिलाएं नौतपा का प्रभाव पालतू जानवरों के पाचन पर भी पड़ सकता है। इसकी वजह से उन्हें दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं और उनके पेट में दर्द भी हो सकता है। ऐसे में आपको उन्हें पेट के लिए हल्के और ठंडे भोजन का सेवन ही करवाना चाहिए। उन्हें सूखे के बजाय गीले भोजन का सेवन करवाएं, जिसे पचाना उनके लिए आसान हो। इसके अलावा उन्हें घर पर बने फलों और सब्जियों के मिश्रण का भी सेवन करवाएं।

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#4 ठंडे पानी से स्नान करवाएं अगर आपके पालतू जानवर को पानी से खेलने का शौक है तो उसका फायदा उठाते हुए उसे ठंडे पानी से नहला दें। इससे न सिर्फ उसे ताजगी मिलेगी, बल्कि उसका शरीर ठंडा भी रहेगा। हालांकि, अगर आपका पालतू जानवर पानी से नहाने में आना-कानी करता है तो उसे नहलाने के बजाय उसके शरीर पर गीला तौलिया रगड़ें। इससे उसे राहत मिलेगी और गर्मी का प्रभाव भी कम होगा। आप उन्हें गीले कपड़े से पोंछ भी सकते हैं।