शादी या त्योहार पर मेकअप को तरोताजा रखना

शादी या त्योहार पर मेकअप को तरोताजा रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स, रहेगा लॉन्ग-लास्टिंग

लेखन सयाली 02:58 pm Jun 14, 202602:58 pm

क्या है खबर?

शादी या त्योहार पर हर महिला सजती-संवरती है और इस दौरान मेकअप उनके लुक में चार चांद लगता है। हालांकि, कई बार पसीने और उमस के कारण मेकअप बिगड़ सकता है और लुक खराब हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने चेहरे को तरोताजा रखने के लिए कुछ आसान और प्रभावी मेकअप टिप्स अपनाएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें आजमाकर आप शादी और त्योहर पर भी लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप कर सकती हैं।