शादी या त्योहार पर मेकअप को तरोताजा रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स, रहेगा लॉन्ग-लास्टिंग
क्या है खबर?
शादी या त्योहार पर हर महिला सजती-संवरती है और इस दौरान मेकअप उनके लुक में चार चांद लगता है। हालांकि, कई बार पसीने और उमस के कारण मेकअप बिगड़ सकता है और लुक खराब हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने चेहरे को तरोताजा रखने के लिए कुछ आसान और प्रभावी मेकअप टिप्स अपनाएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें आजमाकर आप शादी और त्योहर पर भी लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप कर सकती हैं।
#1
प्राइमर का करें इस्तेमाल
प्राइमर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाने में मदद करता है। यह आपके चेहरे की त्वचा को तैयार करता है, ताकि फाउंडेशन और कंसीलर बेहतर तरीके से लगे और लंबे समय तक टिके रहें। प्राइमर लगाने से आपका मेकअप स्मूद और बेहतरीन दिखता है। इसके अलावा यह पसीने और नमी से भी बचाता है, जिससे आपका चेहरा तरोताजा दिखता है। शादी या त्योहार के दिन प्राइमर का उपयोग जरूर करें।
#2
सेटिंग स्प्रे का करें उपयोग
सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने में मदद करता है। इसे लगाने से आपका मेकअप पसीने और उमस से बचा रहता है और पूरे दिन सही दिखता है। सेटिंग स्प्रे मेकअप को अपनी जगह पर रोककर रखता है और फैलने से रोकता है। इसे लगाने के लिए सबसे पहले पूरा मेकअप कर लें, फिर हल्के हाथों से स्प्रे करें और सूखने दें। इससे आप पूरे दिन बिना किसी चिंता के रह सकती हैं।
#3
ब्लॉटिंग पेपर भी आएगा काम
ब्लॉटिंग पेपर एक ऐसा उत्पाद है, जो आपके चेहरे से अतिरिक्त तेल और पसीने को सोख लेता है। इसे इस्तेमाल करने से आपका मेकअप बिगड़ेगा नहीं और पसीना भी साफ हो जाएगा। ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग करने के लिए इसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से दबाएं। खासकर उन हिस्सों पर, जहां अधिक तेल निकलता है जैसे माथा, नाक और गालों के किनारे। इससे आपका चेहरा ताजगी भरा दिखेगा और आपको पूरे दिन आरामदायक महसूस होगा।
#4
पाउडर फाउंडेशन रहेगा बेहतर विकल्प
पाउडर फाउंडेशन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जो नमी और पसीने को नियंत्रित करता है। यह आपके चेहरे को मैट लुक देता है और लंबे समय तक टिकता है। पाउडर फाउंडेशन लगाने से पहले चेहरे को साफ और मॉइस्चराइज करें, फिर हल्के हाथों से इसे पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे आपका मेकअप स्मूद दिखेगा और पसीने और नमी से बचा रहेगा। शादी या त्योहार के दिन पाउडर फाउंडेशन का उपयोग जरूर करें।