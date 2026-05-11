नाखूनों के आस-पास की त्वचा अक्सर क्यों हो जाती है रूखी? जानिए निवारण के उपाय

लंबे नाखून अक्सर सुंदर दिखते हैं, लेकिन इनकी देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर जब बात त्वचा की होती है, जो नाखूनों के चारों ओर होती है। कई बार देखा गया है कि नाखूनों के आस-पास की त्वचा सूखी और फटी हुई लगती है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने नाखूनों के आस-पास की त्वचा को फटने से बचा सकते हैं और उसे स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 नियमित नमी पहुंचाएं नाखूनों के चारों ओर की त्वचा को फटने से बचाने के लिए सबसे जरूरी कदम है नियमित रूप से नमी पहुंचाना। रोजाना 2 बार क्रीम या लोशन का उपयोग करें, खासकर जब आप हाथ धोएं या किसी भी तरल पदार्थ के संपर्क में आएं। यह त्वचा को नमी प्रदान करेगा और उसे सूखने से रोकेगा। इसके अलावा रात को सोने से पहले भी क्रीम लगाना न भूलें, ताकि पूरी रात आपकी त्वचा को पोषण मिलता रहे।

#2 गुनगुने पानी का उपयोग करें जब भी आप हाथ धोएं या किसी भी काम के लिए पानी का उपयोग करें, गुनगुने पानी का ही उपयोग करें। ठंडा पानी नाखूनों के चारों ओर की त्वचा को सुखा सकता है, जबकि गर्म पानी त्वचा को जलाता है। गुनगुना पानी नाखूनों के आस-पास की त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे फटने से बचाता है। इसके अलावा गुनगुने पानी से हाथों की गंदगी भी आसानी से निकल जाती है और त्वचा को आराम मिलता है।

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#3 नाखूनों को सही तरीके से काटें लंबे नाखूनों को सही तरीके से काटना बहुत जरूरी है, ताकि उनका आकार बना रहे और वे फटें नहीं। नाखूनों को गोल या अंडाकार शेप में काटें, ताकि उनके टूटने की संभावना कम हो जाए। इसके अलावा नाखूनों को बहुत ज्यादा छोटा न करें, क्योंकि इससे भी फटने की संभावना बढ़ जाती है। सही तरीके से काटे गए नाखून न केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि मजबूत भी रहते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं।

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#4 हल्के साबुन का उपयोग करें साबुन का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि वह हल्का हो, जिसमें किसी प्रकार के कठोर रसायन न हों। कठोर रसायन नाखूनों के आस-पास की त्वचा को रूखा बना सकते हैं और फटने का कारण बन सकते हैं। इसलिए, हमेशा ऐसे साबुन का चयन करें, जो त्वचा को नमी प्रदान करें और उसे मुलायम बनाए रखें। इसके अलावा नाखूनों को धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि साबुन का कोई अवशेष न रहे और त्वचा स्वस्थ रहे।