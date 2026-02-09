घर के किचन गार्डन में आसानी से उगाई जा सकती है पीली जुकिनी, जानिए तरीका

पीली जुकिनी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे आप अपने घर के किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। यह सब्जी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसमें सेहत के लिए जरूरी विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको पीली जुकिनी उगाने के लिए जरूरी जानकारी देंगे, जिससे आप इसे अपने किचन गार्डन में सफलतापूर्वक उगा सकेंगे। यह बाजार में महंगी मिलती है, इसीलिए इसे घर पर उगाना बेहतर होगा।

#1 सही जगह चुनें पीली जुकिनी के पौधों को अच्छे से बढ़ने देने के लिए उनके लिए सही जगह चुनना जरूरी है। इन्हें ऐसी जगह पर लगाएं, जहां पर दिनभर धूप आती हो। जुकिनी के पौधों को अच्छी तरह बढ़ने के लिए रपजाना 6-8 घंटे धूप दिखाने की जरूरत होती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी बनी रहे और पानी आसानी से निकल सके, ताकि पौधे खराब न हों।

#2 बीज लगाएं पीली जुकिनी उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुनना सही रहता है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार करें और उसमें खाद मिलाएं। इसके बाद बीजों को लगभग 1-2 इंच गहराई तक मिट्टी में दबा दें। ध्यान रखें कि बीजों के बीच कम से कम 2 फीट का अंतर हो, ताकि पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। बीज लगाने के बाद पानी डालें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और पौधे जल्दी बढ़ें।

#3 नियमित पानी दें जुकिनी के पौधों को नियमित रूप से पानी देना अहम है, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और पौधे स्वस्थ रहें। ध्यान रखें कि पानी देते समय मिट्टी बहुत गीली न हो, बल्कि बस इतनी नमी बनी रहे कि पौधे सूखे न हों। सुबह या शाम के समय थोड़ा-थोड़ा पानी दें, ताकि पौधे पर सूरज की तेज किरणों का ज्यादा असर न पड़े और वे सुरक्षित रहें। बारिश के मौसम में आपको पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं होगी।

#4 खाद मिलाएं जुकिनी के पौधों को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद और पोषक तत्व देने चाहिए। गोबर की खाद या कंपोस्ट जैसी जैविक खाद का उपयोग करें, क्योंकि ये पौधों के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा पौधों को समय-समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्व भी देने चाहिए। इससे पौधे बेहतर तरीके से बढ़ पाते हैं और अच्छी फसल दे पाते हैं। आप चाहें तो बाजार से भी खाद ला सकते हैं, लेकिन वह रासायनिक न हो।