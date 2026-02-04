आप अपनी छत पर आसानी से उगा सकते हैं मूली, बस अपनाएं ये 5 सुझाव
क्या है खबर?
मूली एक पौष्टिक सब्जी है, जो सलाद से लेकर अचार तक में इस्तेमाल की जाती है। यह बाजार में मिल तो जाती है, लेकिन इसे घर पर उगाना एक अलग ही अनुभव होता है। यह सब्जी आसानी से घर की छत पर उगाई जा सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी छत पर ताजा मूली उगा सकते हैं। इसके लिए आपको बस सही मिट्टी, बीज, धूप और पानी की जरूरत होगी।
#1
सही मिट्टी का चयन करें
मूली उगाने के लिए सबसे पहले सही मिट्टी का चयन करना जरूरी है। मूली को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए हल्की और उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। आप गमले में अच्छी खाद मिलाकर हल्की मिट्टी डालें। इससे मूली का विकास सही तरीके से होगा और आपको अच्छी फसल मिलेगी। इसके अलावा मिट्टी को नियमित रूप से हल्का-सा नम रखें, ताकि पौधे को पर्याप्त नमी मिल सके और वह स्वस्थ रहे।
#2
बीज बोने का सही तरीका अपनाएं
मूली के बीज बोने का तरीका भी पौधे के स्वास्थ्य के लिए बहुत मायने रखता है। बीजों को गमले में कम से कम 1-2 इंच गहराई पर बोएं और हर गमले में 3-4 बीज ही डालें। इससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सकेगी। ध्यान रखें कि बीजों के बीच कम से कम 6 इंच की दूरी होनी चाहिए, ताकि वे एक-दूसरे से टकराएं नहीं। इस तरह मूली का विकास सही तरीके से होगा।
#3
धूप का ध्यान रखें
मूली को अच्छी तरह बढ़ने के लिए रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की धूप चाहिए होती है। इसलिए, अपने गमलों को ऐसी जगह रखें, जहां उन्हें पर्याप्त सूरज की रोशनी मिल सके। अगर आपकी छत पर सीधी धूप नहीं आती तो आप पौधों को दिन के वक्त बालकनी में रख सकते हैं और बाद में फिर से छत पर ले जा सकते हैं। धूप न निकलने पर कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल करना भी अच्छा निर्णय हो सकता है।
#4
नियमित रूप से पानी दें
मूली को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए नियमित रूप से पानी देना सबसे जरूरी है। ध्यान रखें कि मिट्टी ज्यादा गीली न हो, बल्कि हल्की नम ही रहे। इससे पौधे को पर्याप्त नमी मिल सकेगी और वह सड़ेगा भी नहीं। सुबह-सुबह या शाम को पौधों में पानी डालें, जब सूरज की रोशनी कम हो। इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और मूली का स्वाद भी बेहतरीन होगा। बारिश के मौसम में आपको पौधों में पानी डालने की जरूर नहीं होगी।
#5
समय-समय पर खाद डालें
पौधों को पोषण देने के लिए समय-समय पर उनमें खाद डालनी चाहिए। महीने में एक बार जैविक खाद बनाएं और उसे पौधों में डालें। ऐसा करने से मूली के पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकेंगे। आप बाजार में मिलने वाली खाद खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप घर पर ही गोबर आदि वाली प्राकृतिक खाद भी मिला सकते हैं। हालांकि, इस बारे में अपनी पास की नर्सरी से सलाह ले लें।