शहरी बगीचे में आसानी से उगाए जा सकते हैं चेरी टमाटर, जानिए इसका सही तरीका

चेरी टमाटर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे आप अपने शहरी बगीचे में भी आसानी से उगा सकते हैं। ये छोटे-छोटे टमाटर न केवल सलाद और सूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बल्कि इनसे पास्ता जैसे लजीज पकवान भी बनाए जा सकते हैं। इनका सेवन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। इस लेख में हम आपको चेरी टमाटर उगाने के लिए सारी आवश्यक जानकारी देंगे, जिससे आपको अच्छी फसल मिल सकेगी।

#1 सही मिट्टी का चयन करें चेरी टमाटर उगाने के लिए सबसे पहले सही मिट्टी का चयन करना होता है। इसके लिए आप अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का उपयोग करें, जिसमें खाद मिलाई गई हो। खाद से मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ते हैं और पौधे तेजी से बढ़ते हैं। इसके अलावा मिट्टी का अम्लीय स्तर 6 से 7 के बीच होना चाहिए, जिससे पौधों को सही मात्रा में पोषण मिल सके और वे स्वस्थ रहें।

#2 बीज बोने का समय निर्धारित करें चेरी टमाटर के बीज बोने का सही समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर गर्मियों के अंत या शुरुआती पतझड़ में बीज बोना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय तापमान और नमी का स्तर चेरी टमाटर के लिए अनुकूल होते हैं। इससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं और अच्छी फसल मिलती है। ध्यान रखें कि बीज बोने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना भी अहम है, ताकि पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें।

#3 पौधों को पर्याप्त धूप दिखाएं चेरी टमाटर के पौधों को पर्याप्त धूप दिखानी चाहिए, ताकि वे अच्छे से बढ़ सकें। इन्हें रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे धूप चाहिए होती है। अगर आपके पास बगीचे की जगह नहीं है तो आप बालकनी या छत पर गमलों में इन्हें लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि पौधों को सीधे धूप में न रखें, बल्कि उन्हें हल्की छांव वाली जगह पर रखें। इससे वे स्वस्थ रहेंगे और उनके सड़ने या मुरझाने का भी डर नहीं रहेगा।

#4 नियमित पानी दें चेरी टमाटर के पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। हालांकि, ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मिट्टी की नमी जांचने के बाद ही पानी दें। अगर मिट्टी सूखी लगे तो हल्का पानी दें और अगर गीली लगे तो कुछ देर इंतजार करें। इस तरह आप अपने चेरी टमाटरों को स्वस्थ और ताजगी से भरपूर रख सकते हैं।