अपराजिता के फूल उगाने के टिप्स

अपने गार्डन में आसानी से उगाएं अपराजिता के फूल, अपनाएं ये 5 टिप्स

लेखन सयाली 05:19 pm Jun 13, 202605:19 pm

क्या है खबर?

अपराजिता के फूल अपने नीले रंग के लिए जाने जाते हैं और बगीचे की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यह एक सदाबहार पौधा है, जो गर्म जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके फूलों का इस्तेमाल खान-पान में भी किया जाता है और ये कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने गार्डन में अपराजिता के फूल आसानी से उगा सकते हैं।