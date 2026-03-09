कम पैसों में भी आप मना सकते हैं मजेदार पिकनिक, इस तरह से करें प्लानिंग

पिकनिक प्रकृति के बीच समय बिताने का अच्छा तरीका है, जो मजेदार भी होता है। अगर थोड़ी सी समझदारी और तैयारी हो तो आप बहुत कम खर्च में एक शानदार पिकनिक मना सकते हैं। आज हम आपको कुछ आसान टिप्स देने वाले हैं, जिनसे आप पिकनिक की सही तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे। इनके जरिए आपका खर्चा भी कम होगा और सबको खूब मजा भी आए। सही जगह से लेकर सस्ते नाश्ते तक, ये सभी बातें ध्यान में रखें।

#1 सही जगह चुनना अगर आप कम बजट में पिकनिक मनाना चाहते हैं तो जगह का चुनाव सोच-समझकर करें। पार्क और सरकारी बगीचों में जाने का अक्सर कोई पैसा नहीं लगता है। अपने आस-पास ऐसी जगहें खोजिए, जहां बेंच या मेज जैसी चीजें मुफ्त में मिल जाएं। समुद्र किनारे या झील के पास की जगहें भी पिकनिक के लिए बढ़िया हो सकती हैं, बस ये देख लें कि वहां पार्किंग का बहुत ज्यादा पैसा न देना पड़े।

#2 घर पर बना नाश्ता पैक करना पिकनिक पर पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है घर से ही नाश्ता बनाकर ले जाना। सैंडविच, फल, मेवे या पिज्जा आदि जैसी चीजें रखें, जो पैक करने में आसान हों। ये सस्ती भी होती हैं और सेहत के लिए भी अच्छी हैं। साथ में ऐसे डिब्बे और चम्मच-कांटे ले जाएं, जिन्हें आप दोबारा इस्तेमाल कर सकें। इससे कचरा भी कम होगा और फालतू खर्च भी बचेगा। घर पर कुकीज या मफिन जैसी चीजें बनाने से खाने में नयापन जुड़ेगा।

#3 बार-बार इस्तेमाल होने वाला सामान रखना पिकनिक के लिए ऐसा सामान खरीदना चाहिए, जो बार-बार काम आ सके। इससे लंबे समय में आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। एक मजबूत पिकनिक वाली चटाई रखें, जो कई बार इस्तेमाल हो सके। साथ ही बांस या स्टील जैसी चीजों से बनी प्लेटें, कप और चम्मच भी ले लें। एक कूलर बैग से पेय पदार्थों को ठंडा रखें और बार-बार बर्फ के छोटे पैकेट खरीदने के खर्च से बचें। ऐसा सामान पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाता है।

