हर बार बेहतरीन बनेंगे चावल, बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

चावल हमारे खाने का एक जरूरी हिस्सा हैं। हालांकि, कई लोग चावल बनाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे चावल सही नहीं बन पाते। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप हर बार बेहतरीन चावल बना सकते हैं। सही मात्रा में पानी का उपयोग, भिगोना, धीमी आंच पर पकाना, ढक्कन ढककर पकाना और नमक मिलाना जैसे सरल लेकिन असरदार तरीके अपनाकर आप अपने चावल को शानदार बना सकते हैं।

#1 चावल धोएं चावल बनाने से पहले उन्हें अच्छे से धोना जरूरी है। इससे चावल पर लगे किसी भी प्रकार की धूल-मिट्टी और अन्य गंदगी हट जाती है। इसके लिए चावलों को एक बर्तन में डालकर उनपर पानी डालें और फिर उन्हें हाथों से हल्के-हल्के रगड़ें। इसके बाद पानी को फेंक दें। यह तरीका चावलों को साफ और ताजगी भरा बनाता है, जिससे वे खाने में स्वादिष्ट लगते हैं।

#2 चावलों को भिगोएं चावलों को पकाने से पहले उन्हें कम से कम 30 मिनट के लिए पानी में भिगोना चाहिए। इससे चावल नरम हो जाते हैं और पकाने में कम समय लगता है। भिगोने से चावलों का आकार भी बढ़ता है, जिससे वे खाने में और भी स्वादिष्ट लगते हैं। भिगोने के बाद चावलों को छानकर अलग रख दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए और वे अच्छे से पक सकें।

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#3 सही मात्रा में पानी का उपयोग करें चावल पकाने के लिए सही मात्रा में पानी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर, एक कप चावल के लिए दो कप पानी लेना सही रहता है। अगर आप ज्यादा पानी लेंगे तो चावल गीले और चिपचिपे हो जाएंगे। कम पानी लेने से चावल कच्चे भी लग सकते हैं। इसलिए हमेशा सही अनुपात में पानी का उपयोग करें ताकि आपके चावल हर बार बेहतरीन बनें और खाने में स्वादिष्ट लगें।

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#4 धीमी आंच पर पकाएं चावल को धीमी आंच पर पकाना सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे चावल अच्छे से पकते हैं और उनका स्वाद भी बेहतरीन आता है। तेज आंच पर पकाने से चावल जल सकते हैं या अधूरे पक सकते हैं, जिससे उनका स्वाद बिगड़ जाता है। धीमी आंच पर पकाने से चावल नर्म और खुशबूदार बनते हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरीके से आपके चावल हर बार बेहतरीन बनेंगे।