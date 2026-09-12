गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्रियन लुक में खुद को इस तरह से सजाएं महिलाएं, दिखेंगी बहुत खूबसूरत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी एक खास त्योहार है, जिसमें हर कोई पारंपरिक अंदाज में नजर आता है। इस मौके पर महिलाएं अपनी साज-सज्जा और कपड़ों से त्योहार की रौनक बढ़ाती हैं। महाराष्ट्रियन लुक में साड़ी, नथ, बिंदी और पारंपरिक गहनों का अपना अलग ही महत्व होता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और सुंदर तरीके बताएंगे, जिनसे आप इस गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्रियन लुक में तैयार हो सकती हैं।
#1
बनारसी साड़ी का चुनाव करें
गणेश चतुर्थी के मौके पर बनारसी साड़ी पहनना एक बेहतरीन तरीका होता है। बनारसी साड़ियां अपनी सुंदर कढ़ाई और चमकदार रंगों के कारण बहुत अच्छी लगती हैं।
इनका भारी पल्लू और सुनहरे बॉर्डर इन्हें खास बनाते हैं। आप हरे, लाल, गुलाबी या पीले रंग की बनारसी साड़ियों में खूबसूरत दिखेंगी।
साड़ी के साथ हल्के गहने पहनें और साड़ी को मराठी अंदाज में बांधें। बनारसी साड़ी का मोटा बॉर्डर और चमकदार कपड़ा आपके लुक को और भी आकर्षक बना सकता है।
#2
पारंपरिक चप्पल पहनें
महिलाएं गणेश चतुर्थी के दौरान पारंपरिक चप्पल पहन सकती हैं, जैसे कोल्हापुरी चप्पल। ये चप्पल न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि पारंपरिक कपड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती हैं।
इनकी डिजाइन और रंग इतने सुंदर होते हैं कि आप इन्हें किसी भी साड़ी या अन्य पारंपरिक कपड़ों के साथ पहन सकती हैं। चलने में भी ये बहुत आरामदायक होती हैं।
त्योहार के समय इन्हें पहनकर आप अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं।
#3
नथ और बिंदी से लुक को सजाएं
महाराष्ट्रियन लुक में नथ और बिंदी का बहुत महत्व होता है। नथ आपके चेहरे को और भी सुंदर बनाती है और बिंदी आपकी आंखों की खूबसूरती को बढ़ाती है।
आप अपने चेहरे के आकार और पसंद के हिसाब से नथ का चुनाव कर सकती हैं। बिंदी चुनते समय ध्यान रखें कि वह मराठी संस्कृति वाली हो। गोल, लंबी या डिजाइनर बिंदियों में से अपनी पसंद की बिंदी चुनें।
इन दोनों चीजों से आपका पारंपरिक लुक और भी खास लगेगा।
#4
मांग टीका लगाएं
मांग टीका महाराष्ट्रियन लुक का जरूरी हिस्सा है। यह चेहरे को और भी आकर्षक बनाता है।
मांग टीका चुनते समय उसकी डिजाइन पर ध्यान दें, ताकि वह साड़ी के साथ अच्छा लगे। आप सोने, चांदी या मोती जड़े मांग टीका भी चुन सकती हैं।
इसे पहनने से आपका लुक और भी पारंपरिक और सुंदर दिखेगा। मांग टीका आपके पूरे लुक को एक नई पहचान देता है और इसे पहनकर आप त्योहार के मौके पर बेहद खास दिख सकती हैं।
#5
बालों को फूलों से सजाएं
गणेश चतुर्थी पर बालों को सजाने के लिए फूलों का इस्तेमाल करें। गजरा एक ऐसा विकल्प है, जो आपके लुक को और भी खास बनाता है।
आप बालों को जूड़े में बांधकर उसमें गजरा लगा सकती हैं या फिर बालों को खुला छोड़कर फूलों का ताज पहन सकती हैं। इससे आपका लुक पारंपरिक और आकर्षक लगेगा।
फूलों की खुशबू और उनका रंग पूरे लुक को बेहतर बनाएंगे। इस तरह आप इस त्योहार पर एकदम अलग और सुंदर दिख सकती हैं।