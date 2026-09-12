गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्रियन लुक में खुद को इस तरह से सजाएं महिलाएं, दिखेंगी बहुत खूबसूरत

गणेश चतुर्थी के मौके पर बनारसी साड़ी पहनना एक बेहतरीन तरीका होता है। बनारसी साड़ियां अपनी सुंदर कढ़ाई और चमकदार रंगों के कारण बहुत अच्छी लगती हैं।

इनका भारी पल्लू और सुनहरे बॉर्डर इन्हें खास बनाते हैं। आप हरे, लाल, गुलाबी या पीले रंग की बनारसी साड़ियों में खूबसूरत दिखेंगी।

साड़ी के साथ हल्के गहने पहनें और साड़ी को मराठी अंदाज में बांधें। बनारसी साड़ी का मोटा बॉर्डर और चमकदार कपड़ा आपके लुक को और भी आकर्षक बना सकता है।