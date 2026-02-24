घर पर बेसन की बर्फी बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

बेसन की बर्फी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। बेसन में प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिनसे आप बेसन की बर्फी को और भी बेहतर बना सकते हैं।

#1 अच्छे गुणवत्ता का बेसन चुनें बेसन की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले सही गुणवत्ता का बेसन चुनना जरूरी है। बाजार में कई प्रकार के बेसन मिलते हैं, लेकिन आपको वही चुनना चाहिए, जो ताजा और साफ हो। पुराने या गंदे बेसन से बनी बर्फी का स्वाद अच्छा नहीं होता। इसलिए हमेशा ताजे और साफ बेसन का ही उपयोग करें ताकि आपकी बर्फी का स्वाद बेहतरीन बने और वह सेहत के लिए भी फायदेमंद रहे।

#2 घी का सही उपयोग करें बेसन की बर्फी बनाने के लिए घी का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा घी डालने से बर्फी चिपचिपी हो सकती है, जबकि कम घी डालने से वह सूखी हो जाती है। इसलिए सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आमतौर पर एक कप बेसन के लिए तीन से चार बड़े चम्मच घी पर्याप्त होते हैं। इससे आपकी बर्फी न तो चिपचिपी होगी और न ही सूखी, बल्कि स्वादिष्ट बनेगी।

Advertisement

#3 धीमी आंच पर भूनें बेसन बेसन को धीमी आंच पर भूनना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे उसका कच्चापन दूर होता है और उसका रंग भी बदलता है। धीमी आंच पर भूनने से बेसन का स्वाद बढ़ जाता है और उसकी खुशबू भी बेहतर होती है। ध्यान रखें कि बेसन को लगातार चलाते रहें ताकि वह जल न जाए और एकसार रंग बदल सके। इस प्रक्रिया में धैर्य रखें और बेसन को तब तक भूनें जब तक वह सुनहरा भूरा न हो जाए।

Advertisement

#4 सही समय पर निकालें बर्फी जब आप चीनी की चाशनी बना रहे हों तो उसे सही समय पर निकालना बहुत जरूरी है। अगर चाशनी ज्यादा पक जाए तो वह कड़ी हो जाएगी और बर्फी में अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी ओर अगर चाशनी कम पक जाए तो वह बेसन में अच्छी तरह मिल नहीं पाएगी। सही चाशनी बनाने के लिए चाशनी को उबालकर एक बूँद लें और उसे पानी में डालकर देखें कि वह जम रही है या नहीं, तभी बर्फी तैयार होगी।