500 के नोट असली या है नकली? इन तरीकों से लगाएं पता

रुपए के नोट को लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि वह असली है या नकली, खासकर 500 के नोट को लेकर तो कई लोग भ्रमित रहते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल तरीके बताएंगे, जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि 500 का नोट असली है या नकली। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और धोखाधड़ी से बच सकते हैं।

#1 सबसे पहले नोट को छूकर देखें 500 के नोट को छूकर पहचानना बहुत आसान है। असली नोट को छूने पर आपको एक खास तरह का अनुभव होगा, जो कि थोड़ा खुरदरा सा होता है। इसके विपरीत नकली नोट बिल्कुल चिकने होते हैं। अगर आप नोट को हल्का सा खुरचते हैं तो असली नोट पर एक खास निशान बन सकता है, जो नकली नोट पर नहीं बनता। इस अनुभव को पहचानकर आप आसानी से असली और नकली नोट में अंतर कर सकते हैं।

#2 पानी की बूंद डालकर देखें 500 के नोट पर पानी की बूंद डालकर भी उसकी असलियत जानी जा सकती है। अगर आप नोट पर पानी की बूंद डालेंगे तो वह तुरंत सोख लेगा, जबकि नकली नोट पानी को नहीं सोखेगा। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो बाजार में खरीदारी करते समय यह जांचना चाहते हैं कि उनका दिया गया पैसा असली है या नकली।

#3 रोशनी में देखें रोशनी में देखने से भी 500 के नोट की असलियत सामने आ सकती है। असली नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर के पीछे छुपा सुरक्षा धागा रोशनी में चमकता है, जबकि नकली नोट पर यह धागा नहीं होता है। इसके अलावा नोट के सामने '500' लिखा हुआ भी रोशनी में अलग तरीके से दिखाई देता है। इस तरीके से आप आसानी से असली और नकली नोट में अंतर कर सकते हैं।