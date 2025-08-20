भारत के 5 राज्यों की मशहूर मिठाइयां, एक बार जरूर चखें इनका स्वाद 

भारत का हर राज्य अपनी खास मिठाइयों के लिए जाना जाता है। इन मिठाइयों में स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और ये पारंपरिक तरीके से बनाई जाती हैं। इनका स्वाद इतना लाजवाब है कि एक बार खा लिया तो बार-बार खाने का मन करता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सदाबहार मिठाइयों के बारे में बताते हैं, जिनका स्वाद आप एक बार जरूर चखें। इन मिठाइयों को बनाने का तरीका भी जानें।

#1 मोदक (महाराष्ट्र) मोदक महाराष्ट्र की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खासकर गणेश चतुर्थी पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे में पानी मिलाकर गूंध लिया जाता है, फिर इसमें गुड़ और नारियल का मिश्रण भरकर छोटे-छोटे गोल आकार दिए जाते हैं। इन्हें भाप में पकाया जाता है ताकि इनका स्वाद और भी बढ़ जाए। मोदक का बाहरी हिस्सा मुलायम होता है, जबकि अंदर का मिश्रण मीठा और कुरकुरा होता है।

#2 रसगुल्ला (पश्चिम बंगाल) यह मिठाई पश्चिम बंगाल की बहुत लोकप्रिय मिठाई है, जिसे चाशनी में भिगोए हुए चावल के आटे की गेंदों से बनाया जाता है। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबाला जाता है, फिर नींबू का रस इसमें मिलाया जाता है। अब दूध को छानकर इसके ठंडा होने पर ठंडे पानी में भिगोया जाता है। इसके बाद दूध को चावल के आटे में मिलाया जाता है और फिर इसे उबालकर चाशनी में भिगोया जाता है।

#3 पिन्नी (पंजाब) पिन्नी पंजाब की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे सर्दियों में खासतौर पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सूजी या मैदा को घी में भून लिया जाता है, फिर इसमें चीनी, सूखे मेवे और इलायची मिलाई जाती है। इस मिश्रण को अच्छे से पकाकर ठंडा किया जाता है, जिससे यह ठोस रूप ले लेता है। पिन्नी का स्वाद और खुशबू बहुत ही लाजवाब होती है, जो सभी को पसंद आती है।

#4 चूरमा (राजस्थान) चूरमा राजस्थान का एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे गेहूं के आटे और घी से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को घी में तल लिया जाता है और फिर उसे पीस लिया जाता है। अब इसमें गुड़ या चीनी मिलाई जाती है। इसके बाद इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाया जाता है। अंत में इस मिश्रण को ठंडा करके परोसा जाता है।