मानसून के दौरान इन 5 तरीकों से बांधें स्कार्फ, स्टाइल से नहीं होगा समझौता

मानसून का मौसम अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है। इस दौरान बारिश से बचाव करना और कपड़ों का सही चयन करना जरूरी होगा है। ऐसे में स्कार्फ सिर को ढकने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। यह न केवल बारिश से बचाता है, बल्कि लुक को भी खास बना देता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको स्कार्फ बांधने के अलग-अलग तरीके बताते हैं। इन्हें आजमाकर आप स्टाइलिश भी लगेंगी और बारिश से भी बच सकेंगी।

#1 सिर को ढकें बारिश से अपने सिर को बचाने के लिए आप स्कार्फ का उपयोग कर सकती हैं। इसे अपने सिर पर बांधें, ताकि पानी सिर पर न गिरे और आपके बाल भी सूखे रहें। आप इसे एक प्यारी-सी गांठ लगाकर बांध सकती हैं या फिर इसे सिर के चारों ओर लपेट सकती हैं, जिससे यह एक टोपी की तरह दिखेगा। इस तरह न केवल आपको बारिश से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि आपका लुक भी खास लगेगा।

#2 गले पर लपेटें बारिश के दौरान गले को ठंड से बचाने के लिए स्कार्फ एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसे अपने गले के चारों ओर लपेट लें, ताकि वह ढका रहे और ठंड का असर न हो। आप इसे एक मफलर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आपका गला पूरी तरह से ढका रहे। स्कार्फ को गले पर लपेटकर एक ओर सुंदर-सी फूल वाली गांठ बांध लें, ताकि वह आपको स्टाइलिश भी दिखाए।

#3 जैकेट के साथ पहनें अगर आप किसी पार्टी या खास मौके पर जा रही हैं तो स्कार्फ को अपनी जैकेट के साथ पहनें। इसे अपनी जैकेट के अंदर से निकालकर बेल्ट के ऊपर बांधें, ताकि आपका लुक और भी खास लगे। आप अलग-अलग रंगों और डिजाइन वाले स्कार्फ का चयन करके अपने स्टाइल में बदलाव ला सकती हैं। इससे आप बरसात से भी बची रहेंगी और सबसे अलग व खूबसूरत भी नजर आएंगी।

#4 बैग को सजाएं अगर आपके घर से निकलते ही बारिश बंद हो गई हो तो स्कार्फ को अपने बैग पर बांध लें। यह बैग को आकर्षक बनाने का बढ़िया तरीका हो सकता है। स्कार्फ को अपने बैग के हैंडल पर बांधें या इसे बैग के बाहरी हिस्से पर लपेटें। इससे आपका बैग न केवल आकर्षक दिखेगा, बल्कि यह आपके पूरे लुक को और भी खास बनाएगा। जब तक बारिश न हो, स्कार्फ को बैग की शोभा बढ़ाने दें।