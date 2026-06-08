तरबूज और नारियल का ठंडा पेय बनाना है आसान, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
गर्मियों में शरीर को तरोताजा रखना जरूरी है। इसके लिए तरबूज और नारियल का ठंडा पेय एक बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तरबूज में विटामिन-C और विटामिन-A की भरपूर मात्रा होती है, जबकि नारियल का पानी पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। इस पेय को पीने से शरीर को ताजगी मिलती है और हाइड्रेशन स्तर भी सही रहता है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।
सामान
तरबूज और नारियल का ठंडा पेय बनाने के लिए जरूरी सामान
तरबूज और नारियल का ठंडा पेय बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी। एक कप तरबूज का गूदा, आधा कप नारियल का पानी, एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच शहद (स्वादानुसार), पुदीने की कुछ पत्तियां, एक चुटकी काला नमक और बर्फ के टुकड़े (स्वादानुसार)। इन सभी चीजों को इकट्ठा करके आप इस स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय का आनंद ले सकते हैं, जो आपके शरीर को तरोताजा रखने में मदद करेगा।
पहला कदम
सबसे पहले तरबूज का गूदा तैयार करें
तरबूज का गूदा तैयार करने के लिए सबसे पहले तरबूज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर उसे मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। जब तरबूज पूरी तरह से पीस जाए तो उसे एक गिलास में निकाल लें। ध्यान रखें कि तरबूज का गूदा पूरी तरह से पीसकर गिलास में डालना है ताकि उसका रस अच्छे से निकल सके और पेय का स्वाद बढ़िया आए। इस तरह से आपका पहला कदम पूरा हो जाएगा।
दूसरा कदम
अब नारियल के पानी को मिलाएं
अब नारियल के पानी को मिलाने के लिए आपको एक दूसरे मिक्सर की जरूरत होगी। इसमें आधा कप नारियल का पानी डालें और उसे अच्छे से मिलाएं। नारियल का पानी मिलाने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और पेय को एक अलग ही ताजगी मिलेगी। जब नारियल का पानी पूरी तरह से मिल जाए तो उसे भी एक अलग गिलास में निकाल लें। इसके बाद दोनों गिलासों में तैयार मिश्रण को डालें।
तीसरा कदम
इन दोनों मिश्रण को मिलाकर अन्य चीजों के साथ इस तरह से बनाएं
अब दोनों गिलासों में भरे हुए तरबूज और नारियल के मिश्रण को एक बड़े गिलास में डालें। इसके बाद इसमें नींबू का रस, शहद, काला नमक और पुदीने की पत्तियां डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं ताकि सभी फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आपको ज्यादा ठंडा पीना पसंद है तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। इससे आपका तरबूज और नारियल का ठंडा पेय तैयार हो जाएगा।
फायदे
तरबूज और नारियल का ठंडा पेय पीने के फायदे
यह पेय आपके शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन-C और विटामिन-A की भरपूर मात्रा होती है, जो आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद है। नारियल का पानी पोटेशियम का अच्छा स्रोत है, जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह पेय पाचन क्रिया को सुधारता है और वजन कम करने में मददगार है। गर्मियों में यह पेय आपको ताजगी देता है और शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है।