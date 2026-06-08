तरबूज और नारियल का ठंडा पेय

तरबूज और नारियल का ठंडा पेय बनाना है आसान, जानिए रेसिपी

लेखन अंजली 06:25 pm Jun 08, 202606:25 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में शरीर को तरोताजा रखना जरूरी है। इसके लिए तरबूज और नारियल का ठंडा पेय एक बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तरबूज में विटामिन-C और विटामिन-A की भरपूर मात्रा होती है, जबकि नारियल का पानी पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। इस पेय को पीने से शरीर को ताजगी मिलती है और हाइड्रेशन स्तर भी सही रहता है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।