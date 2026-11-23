यह स्वीटनर मस्तिष्क के बैरियर को पहुंचा सकता है नुकसान

यह आम स्वीटनर दिमाग के बैरियर को नुकसान पहुंचाकर बढ़ा सकता है स्ट्रोक का खतरा- अध्ययन

लेखन सयाली 03:52 pm Nov 23, 202603:52 pm

क्या है खबर?

जब से चीनी का सेवन कम करने की सलाह दी जाने लगी है, लोगों ने इसके सेहतमंद विकल्पों को अपनाना शुरू कर दिया है। इनमें से एक है एरिथ्रिटोल, जिसका उपयोग कम कैलोरी वाले स्वीटनर के रूप में किया जाता है। यह फलों से पाया जाता है और इसे एनर्जी ड्रिंक में मिलाया जाता है। हालांकि, इसका सेवन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। एक अध्ययन के मुताबिक, यह दिमाग के बैरियर को नुकसान पहुंचाकर स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है।