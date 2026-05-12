मशहूर विदेशी जगहों जैसी दिखती हैं ये 5 भारतीय जगहें, यात्रा करना होगा यादगार

अगर आप विदेश की सैर करना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट अनुमति नहीं दे रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत में भी कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जो विदेशों की याद दिला सकती हैं। आइए आज हम आपको उन 5 भारतीय जगहों के बारे में बताते हैं, जो अपने नजारों और संस्कृति के कारण विदेशों की कई जगहों का अनुभव दे सकती हैं। इन जगहों की यात्रा करके आपको जरूर आनंद आएगा।

#1 लोनावला पश्चिमी घाट पर स्थित लोनावला एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां की हरियाली और पहाड़ियां स्विट्जरलैंड की याद दिलाती हैं। लोनावला में आप भूस्खलन पॉइंट, लोहागढ़ किला, कोंडना किला, भुस्कन झील, टाइगर पॉइंट, डेक्कन व्यू पॉइंट और पातालवाखन जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। यहां आकर आप पैदल यात्रा और प्राकृतिक नजारों का आनंद भी ले सकते हैं, जो वाकई बेहतरीन होता है।

#2 पुडुचेरी पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो अपनी फ्रेंच संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की इमारतें और माहौल पेरिस की याद दिलाते हैं। पुडुचेरी में आप ऑरोविल, अरिकाम्बा मंदिर, अरुल मिगु मनकुल्ला नाथर मंदिर, श्रीकृष्ण आश्रम, पुडुचेरी संग्रहालय और विल्ले पार्क बीच जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। यहां आकर आप कई तरह की गतिविधियां भी आजमा सकते हैं। इस कारण पुडुचेरी घूमने के लिए एक आदर्श जगह है।

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#3 कोडाइकनाल तमिलनाडु में स्थित कोडाइकनाल एक पहाड़ी स्थल है, जो अपनी झीलों और झरनों के लिए जाना जाता है। यह जगह अपने प्राकृतिक नजारों के कारण 'दक्षिण भारत का स्विट्जरलैंड' कहलाता है। यहां आकर आप कोडाई झील, कोडाईनाल झील, पोंडिचेरी संग्रहालय, फूलों का बगीचा, स्नेक पार्क, पाइन जंगल और ब्रायंट पार्क जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। यहां आकर आप पैदल यात्रा और प्राकृतिक नजारों का आनंद भी ले सकते हैं।

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#4 दार्जिलिंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित एक लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है, जो अपनी चाय और हिमालयन रेलवे के लिए जाना जाता है। यहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का नजारा देखा जा सकता है। इसके अलावा यहां पर आप हिमालयन रेलवे, टाइगर हिल, बटासिया लूप, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे संग्रहालय, दार्जिलिंग चाय बागान और पीस पैगोडा जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। यहां आकर आप पैदल यात्रा और प्राकृतिक नजारों का आनंद भी ले सकते हैं।