सोशल मीडिया से ब्रेक लेने के फायदे

सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का सोच रहे हैं? जानें इसके 5 फायदे

लेखन अंजली 02:17 pm Sep 21, 202602:17 pm

क्या है खबर?

आजकल सोशल मीडिया हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। यह न केवल आपको दोस्तों और परिवार से जोड़ता है, बल्कि कई बार यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिता रहे हैं तो एक छोटा-सा ब्रेक आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया से ब्रेक लेने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं।