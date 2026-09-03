घर में पौधे लगाने की सोच रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

पौधे को पानी देना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं, जबकि कम पानी देने से पौधा सूख सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके पौधे को कितना पानी देना चाहिए।

इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि पानी देने का समय क्या होना चाहिए ताकि आपका पौधा अच्छे से बढ़ सके। सही मात्रा में और सही समय पर पानी देने से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और आपके घर को सुंदर बनाएगा।