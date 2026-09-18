ग्रीन टी पीने का सोच रहे हैं? जानिए इससे जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें
क्या है खबर?
ग्रीन टी को कई लोग सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सोच रहे हैं। हालांकि, इससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। ग्रीन टी में कैफीन होती है, जो आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ तत्व होते हैं, जो शरीर में आयरन के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। आइए ग्रीन टी से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें जानते हैं।
#1
खाली पेट ग्रीन टी न पिएं
खाली पेट ग्रीन टी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, जो जलन और पेट दर्द का कारण बन सकता है।
इसके अलावा खाली पेट ग्रीन टी पीने से आपके शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण भी प्रभावित हो सकता है।
इसलिए हमेशा ग्रीन टी खाने के बाद या नाश्ते के साथ ही पिएं। इससे आपको इसके सभी लाभ मिलेंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा।
#2
सीमित मात्रा में पिएं
ग्रीन टी का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि इसका अधिक सेवन सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
दिन में 2-3 कप ग्रीन टी पीना ही पर्याप्त होता है। इससे ज्यादा पीने पर आपको सिरदर्द, चक्कर आना या पेट में गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए ग्रीन टी का सेवन करते समय उसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आप इसके फायदों का पूरा लाभ उठा सकें।
#3
शक्कर मिलाने से बचें
ग्रीन टी में शक्कर मिलाने से इसके स्वास्थ्य लाभ कम हो सकते हैं। शक्कर आपके शरीर में सूजन बढ़ा सकती है और वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है।
इसके अलावा शक्कर दांतों के लिए भी हानिकारक होती है। अगर आपको ग्रीन टी में मिठास पसंद है तो शक्कर की बजाय शहद या मेपल सिरप का उपयोग कर सकते हैं।
इससे आपकी ग्रीन टी स्वादिष्ट भी बनेगी और सेहत के लिए भी लाभकारी रहेगी।
#4
अन्य पेय पदार्थों के साथ मिश्रण न बनाएं
ग्रीन टी को अन्य पेय पदार्थों जैसे दूध या शक्कर के साथ मिलाना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करना जरूरी है।
कुछ लोग ग्रीन टी में दूध डालकर इसे अधिक क्रीमी बना देते हैं, जिससे इसका स्वाद बदल जाता है और यह स्वाद में उतनी अच्छी नहीं लगती।
अगर आप शुद्ध ग्रीन टी पीना चाहते हैं तो इसे बिना किसी मिश्रण के ही पिएं ताकि इसके सभी फायदे मिल सकें।
#5
डॉक्टर की सलाह लें
अगर आप गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला हैं तो ग्रीन टी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें ताकि आपको इसके सही फायदे मिल सकें।
इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी या स्वास्थ्य समस्या है तो भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
इस तरह आप बिना किसी चिंता के अपनी दिनचर्या में ग्रीन टी को शामिल कर सकते हैं और इसके सभी लाभ उठा सकते हैं।