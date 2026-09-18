ग्रीन टी पीने से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

ग्रीन टी पीने का सोच रहे हैं? जानिए इससे जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें

लेखन अंजली 03:21 pm Sep 18, 202603:21 pm

क्या है खबर?

ग्रीन टी को कई लोग सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सोच रहे हैं। हालांकि, इससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। ग्रीन टी में कैफीन होती है, जो आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ तत्व होते हैं, जो शरीर में आयरन के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। आइए ग्रीन टी से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें जानते हैं।