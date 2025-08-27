इन 5 चीजों की सफाई के लिए सिरके का न करें इस्तेमाल, हो सकते हैं खराब

अधिकतर लोग घर की सफाई के लिए सिरके का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह एक प्राकृतिक और असरदार क्लीनर है। हालांकि, कुछ चीजों की सफाई के लिए सिरके का इस्तेमाल करना गलत हो सकता है। सही तरीके से न समझ पाने के कारण सिरके का अधिक उपयोग करने से नुकसान भी हो सकते हैं। आइए आज हम आपको उन पांच चीजों के बारे में बताते हैं, जिनकी सफाई के लिए सिरके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

#1 लकड़ी की सतहों की सफाई न करें लकड़ी की सतहों को साफ करने के लिए सिरके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिरका लकड़ी की सतहों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे लकड़ी की चमक चली जाती है और वह खराब दिखने लगती है। इसके बजाय आप लकड़ी की सतहों को साफ करने के लिए खास क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं। ये क्लीनर लकड़ी को नुकसान पहुंचाए बिना गंदगी और धूल को दूर कर सकते हैं।

#2 स्टेनलेस स्टील उपकरणों को साफ करने से बचें स्टेनलेस स्टील उपकरणों की सफाई के लिए भी सिरके का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे उपकरणों पर धब्बे पड़ सकते हैं और उनकी चमक भी फीकी पड़ सकती है। इसके अलावा सिरके से स्टेनलेस स्टील पर जंग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बजाय आप इन उपकरणों को साफ करने के लिए विशेष क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं, जो बिना किसी नुकसान के गंदगी और धूल को दूर करते हैं।

#3 आयरन को साफ करने से बचें अगर आप आयरन की सफाई के लिए सिरके का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आयरन की प्लेट पर धब्बे पड़ सकते हैं और उसकी कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा सिरके से आयरन की प्लेट पर जंग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आयरन की सफाई के लिए सिरके का उपयोग न करें, बल्कि इसके लिए खास क्लीनर का उपयोग करें, जो बिना किसी नुकसान के गंदगी दूर कर सकें।

#4 वॉशिंग मशीन की सफाई के लिए भी न करें इस्तेमाल वॉशिंग मशीन की सफाई के लिए भी सिरके का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे वॉशिंग मशीन के अंदरूनी हिस्से पर बुरा असर पड़ सकता है और वह खराब हो सकती है। सिरके से वॉशिंग मशीन की नली भी खराब हो सकती है। इसके अलावा सिरके से वॉशिंग मशीन पर जंग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए वॉशिंग मशीन की सफाई के लिए सिरके का उपयोग न करें, बल्कि इसके लिए खास क्लीनर का उपयोग करें।