तेल की खाली कैन से बनाएं ये 5 चीजें, आसान है तरीका

आमतौर पर लोग तेल की खाली कैन को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे कई उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। तेल की कैन से आप घर में कई काम कर सकते हैं और इन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और शानदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप खाली तेल की कैन को एक नया जीवन दे सकते हैं और इन्हें अपने घर में उपयोगी बना सकते हैं।

#1 पौधों के लिए उपयोगी खाली तेल की कैन को आप पौधों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें मिट्टी भरकर आप छोटे पौधे लगा सकते हैं। यह तरीका खासकर बागवानी के शौकीनों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप इसे अपने बालकनी गार्डन या छत पर भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अलग-अलग प्रकार के पौधे लगा सकते हैं, जिससे आपका बागान और भी सुंदर लगेगा और यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है।

#2 पानी की बोतल बनाएं अगर आपके पास कई खाली तेल की कैन पड़ी हुई हैं तो आप उन्हें पानी की बोतल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें पानी भरकर आप इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। यह खासकर लंबी यात्रा के दौरान बहुत काम आता है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भर सकते हैं। इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है क्योंकि आप प्लास्टिक बोतल्स का उपयोग कम कर सकते हैं।

#3 खिलौने स्टोर करें बच्चों के खिलौनों को व्यवस्थित रखने के लिए भी आप खाली तेल की कैन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें छोटे-छोटे खिलौने जैसे कि कार, ट्रक आदि आसानी से रखे जा सकते हैं। यह तरीका आपके घर को साफ-सुथरा रखने में मदद करता है और बच्चों के खिलौनों को खोने से भी बचाता है। इसके अलावा आप इसमें अलग-अलग प्रकार के खिलौने रखकर उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं।

#4 सामान रखने का डिब्बा बनाएं अगर आपके पास कई छोटे-मोटे सामान जैसे कि बटन, धागे आदि पड़े हुए हैं तो उन्हें रखने के लिए आप खाली तेल की कैन का उपयोग कर सकते हैं। इसे सामान रखने के डिब्बे के रूप में उपयोग करके आप अपने सामान को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इससे न केवल आपका घर व्यवस्थित रहेगा बल्कि यह देखने में भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप इसमें अलग-अलग प्रकार के सामान रखकर उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं।