ग्रीस की यात्रा करने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, यात्रा बन जाएगी आनंददायक
क्या है खबर?
ग्रीस एक सुंदर देश है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अगर आप ग्रीस की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना अहम है ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो सके। यहां की संस्कृति, खान-पान और स्थानीय नियमों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। आइए ग्रीस की यात्रा से पहले जानने योग्य बातें जानते हैं।
#1
मौसम का रखें ध्यान
ग्रीस का मौसम भूमध्यसागरीय है, जिसमें गर्म और शुष्क गर्मियां और ठंडा और बरसाती सर्दियों का अनुभव होता है। अगर आप गर्मियों में यात्रा करने वाले हैं तो जुलाई और अगस्त के महीने सबसे गर्म होते हैं, इसलिए इस दौरान हल्के कपड़े लेकर जाएं। वहीं सर्दियों में ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े अपने साथ रखें। इसके अलावा बारिश से बचने के लिए छाता या बरसाती साथ में रखें।
#2
स्थानीय भाषा का ज्ञान लें
ग्रीस की आधिकारिक भाषा यूनानी है, लेकिन बड़े शहरों और पर्यटन स्थलों पर अंग्रेजी भी बोली जाती है, फिर भी बेहतर होगा कि आप कुछ बुनियादी यूनानी शब्द और वाक्यांश याद कर लें ताकि स्थानीय लोगों से बातचीत करना आसान हो सके। इससे आपकी यात्रा में काफी सहूलियत होगी। इसके अलावा अगर आप किसी स्थानीय बाजार या छोटे गांव में जाते हैं तो वहां स्थानीय भाषा का ज्ञान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
#3
परिवहन व्यवस्था पर ध्यान दें
ग्रीस में परिवहन व्यवस्था काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप द्वीपों पर घूमना चाहते हैं तो नौका सेवाएं उपलब्ध हैं। वहीं मुख्यभूमि पर बस, ट्रेन और टैक्सी सेवाएं भी हैं। इसके अलावा कार किराए पर लेने की सेवाएं भी मौजूद हैं, लेकिन गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। साथ ही सार्वजनिक परिवहन का समय तय करके उसी के अनुसार यात्रा करें।
#4
खान-पान में बदलाव करें
ग्रीस का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन अगर आप पहली बार यहां आ रहे हैं तो स्थानीय व्यंजनों का सेवन धीरे-धीरे करें क्योंकि इनमें मसालों का इस्तेमाल अधिक होता है, जिससे पेट खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि आप यहां के पारंपरिक व्यंजनों को कम मात्रा में खाएं और साथ में पानी पीते रहें। इसके अलावा अगर आप शाकाहारी हैं तो अपने खाने के विकल्प चुनते समय सावधानी बरतें।
#5
सुरक्षा नियमों का पालन करें
ग्रीस आमतौर पर सुरक्षित देश माना जाता है, फिर भी आपको बुनियादी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। अपने सामान पर नजर रखें और अनजान लोगों पर भरोसा न करें। इसके अलावा रात के समय अकेले कम ही बाहर निकलें। इसके साथ ही अगर आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर जा रहे हैं तो वहां के नियमों का पालन करें। उदाहरण के लिए कुछ मंदिरों में जूते पहनकर जाने की अनुमति नहीं होती है।