ग्रीस की यात्रा करने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, यात्रा बन जाएगी आनंददायक

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स्थानीय भाषा का ज्ञान लें

ग्रीस की आधिकारिक भाषा यूनानी है, लेकिन बड़े शहरों और पर्यटन स्थलों पर अंग्रेजी भी बोली जाती है, फिर भी बेहतर होगा कि आप कुछ बुनियादी यूनानी शब्द और वाक्यांश याद कर लें ताकि स्थानीय लोगों से बातचीत करना आसान हो सके। इससे आपकी यात्रा में काफी सहूलियत होगी। इसके अलावा अगर आप किसी स्थानीय बाजार या छोटे गांव में जाते हैं तो वहां स्थानीय भाषा का ज्ञान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।