मेहमान आने वाले हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान, सब कुछ होगा सही

मेहमानों का आना किसी भी घर के लिए एक खुशी का मौका होता है। खासकर जब ये मेहमान आपके करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य हों। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी करें ताकि वे आपके घर में आराम महसूस करें। इसके लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे सफाई, खाने-पीने की व्यवस्था और मनोरंजन का प्रबंध करना। आइए कुछ जरूरी टिप्स जानते हैं।

#1 सफाई पर दें ध्यान मेहमानों के आने से पहले अपने घर की सफाई पर ध्यान दें। सभी कमरों, बाथरूम और रसोई की सफाई करें ताकि कोई भी जगह गंदी न लगे। फर्श को झाड़ू-पोंछा लगाएं, धूल साफ करें और गंदे बर्तन धो लें। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई खास सजावट या फूल-पौधे हैं तो उन्हें भी साफ-सुथरा रखें। इससे आपके मेहमानों को एक अच्छा पहला प्रभाव मिलेगा और वे आपके घर में आराम महसूस करेंगे।

#2 खाने-पीने की करें व्यवस्था मेहमानों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। पहले से तय कर लें कि क्या-क्या परोसा जाएगा और उसके लिए सामान खरीद लें। अगर मेहमान लंबे समय तक रुकने वाले हैं तो उनके पसंदीदा व्यंजन भी तैयार रखें। इसके अलावा नाश्ते और शाम की चाय-पानी का भी ध्यान रखें। इसके साथ ही कुछ स्नैक्स जैसे नमकीन या पकौड़े भी तैयार रखें ताकि मेहमानों को भूख लगे तो तुरंत कुछ मिल सके।

#3 मनोरंजन का रखें इंतजाम मेहमानों के लिए मनोरंजन का इंतजाम करना भी जरूरी है। इसके लिए आप अपने घर में टीवी, संगीत सिस्टम या खेल के सामान रख सकते हैं, जिससे वे बोर न हों। अगर आपके पास कोई खास किताबें या पत्रिकाएं हैं तो उन्हें भी मेहमानों के लिए उपलब्ध करवा दें। इसके अलावा आप अपने मेहमानों के साथ कुछ समय बिताकर उन्हें खुश रख सकते हैं। आप उनके साथ बातें कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं या फिल्म देख सकते हैं।

#4 बिस्तर और बाथरूम की करें व्यवस्था मेहमानों के लिए बिस्तर और बाथरूम की व्यवस्था करना न भूलें। अगर आपके पास मेहमानों के लिए अलग कमरा है तो वहां बिस्तर की चादर, तकिए और तौलिए आदि साफ-सुथरे रखें। अगर अलग कमरा नहीं है तो सोफे पर गद्दे बिछा दें और अतिरिक्त कंबल उपलब्ध करवा दें। बाथरूम की सफाई और उसके लिए जरूरी सामान जैसे साबुन, शैंपू, तौलिए आदि भी रखें ताकि मेहमानों को कोई परेशानी न हो। इस प्रकार आप मेहमानों का स्वागत कर सकते हैं।