मस्कारा खरीदते समय सबसे पहले उसका प्रकार चुनना जरूरी है। बाजार में पानी से न हटने वाला, धोने योग्य और धब्बा-रोधी मस्कारा मिलते हैं।

अगर आपको लंबे समय तक टिकाऊ मस्कारा चाहिए तो पानी से न हटने वाला मस्कारा अच्छा रहेगा, वहीं रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए धोने योग्य मस्कारा बेहतर होता है क्योंकि इसे हटाना आसान होता है।

इसके अलावा अगर आपकी आंखें संवेदनशील हैं या आप लंबे समय तक मेकअप नहीं रखना चाहती हैं तो धब्बा-रोधी मस्कारा चुनें।