रेड सॉस पास्ता बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

रेड सॉस पास्ता एक लोकप्रिय इटेलियन व्यंजन है, जिसे घर पर बनाना काफी आसान है। हालांकि, कुछ छोटी-छोटी गलतियों के कारण इसका स्वाद बिगड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताएंगे, जिनका ध्यान रखकर आप अपने रेड सॉस पास्ता को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। सही सामग्री का चयन, सब्जियों की तैयारी, टमाटर की प्यूरी का उपयोग, मसालों का सही अनुपात और पनीर का सही उपयोग आपके पास्ता को बेहतरीन बनाएगा।

#1 सही सामग्री का चयन करें रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्री का चयन करना जरूरी है। अच्छे गुणवत्ता वाले पास्ता, ताजे सब्जियां और बढ़िया टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल करें। इससे आपके पास्ता का स्वाद बेहतरीन होगा। इसके अलावा आप चाहें तो अपने पसंदीदा सब्जियों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं जैसे शिमला मिर्च, मशरूम, गाजर आदि। ताजे और सही सामग्री का इस्तेमाल करने से आपका रेड सॉस पास्ता और भी ज्यादा लाजवाब बनेगा।

#2 सब्जियों की तैयारी सही तरीके से करें सब्जियों की तैयारी करते समय उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें ताकि वे समान रूप से पक सकें। इसके अलावा सब्जियों को ज्यादा न पकाएं क्योंकि इससे उनका स्वाद कम हो सकता है। बस उन्हें हल्का सा नरम होने तक पकाएं ताकि वे कुरकुरी बनी रहें और उनका प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहे। सब्जियों को सही तरीके से तैयार करने से आपके रेड सॉस पास्ता का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह अधिक लाजवाब बनेगा।

Advertisement

#3 टमाटर की प्यूरी का सही उपयोग करें टमाटर की प्यूरी का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप डिब्बाबंद टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे पहले अच्छी तरह से पकाएं ताकि उसका कच्चापन हट जाए और उसका स्वाद बेहतर हो जाए। इसके अलावा उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाने से उसकी खटास कम हो जाएगी और स्वाद में संतुलन बनेगा। इस तरह आप अपने रेड सॉस पास्ता को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं।

Advertisement

#4 मसालों का सही अनुपात बनाए रखें मसालों का सही अनुपात बहुत अहम होता है, खासकर जब बात रेड सॉस पास्ता की हो। इसमें अजवायन, लाल मिर्च के टुकड़े, नमक आदि मसालों का सही मात्रा में उपयोग करें ताकि इसका स्वाद बेहतरीन रहे। ज्यादा मसाले डालने से पास्ता का स्वाद बिगड़ सकता है इसलिए मात्रा का ध्यान रखें। सही अनुपात में मसालों का उपयोग करने से आपके रेड सॉस पास्ता का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह अधिक लाजवाब बनेगा।