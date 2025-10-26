पाव भाजी बनाते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान, स्वाद होगा बढ़िया

पाव भाजी एक ऐसा व्यंजन है, जो हर किसी को पसंद आता है और इसे बनाना भी आसान है। हालांकि, कई लोग इसे बनाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रहता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी पाव भाजी का स्वाद बेहतरीन हो और यह सभी को पसंद आए।

#1 सब्जियों को ठीक से पकाएं पाव भाजी बनाने में सबसे पहली और जरूरी बात है सब्जियों को ठीक से पकाना। अक्सर लोग सब्जियों को जल्दी-जल्दी पकाने के चक्कर में उन्हें अधपका छोड़ देते हैं, जिससे पाव भाजी का स्वाद बिगड़ जाता है। सब्जियों को अच्छी तरह से पकाना चाहिए ताकि उनका स्वाद पूरी तरह से मिश्रण में घुल जाए। इसके लिए सब्जियों को पहले प्रेशर कुकर में पकाएं और फिर उन्हें कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से मसालों के साथ मिलाएं।

#2 मसालों का सही अनुपात रखें पाव भाजी में मसालों का सही अनुपात बहुत अहम होता है। कई बार लोग ज्यादा तीखा या कम तीखा बनाने के चक्कर में मसालों का सही अनुपात बिगाड़ देते हैं, जिससे व्यंजन का स्वाद खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा सही मात्रा में ही मसालों का उपयोग करें। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद नहीं है तो मिर्च पाउडर की जगह हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें और गरम मसाला भी थोड़ा कम डालें।

#3 मक्खन का सही उपयोग करें पाव भाजी बनाने में मक्खन का अहम रोल होता है। अगर आप ज्यादा या कम मक्खन डाल देते हैं तो व्यंजन का स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा जरूरत के हिसाब से ही मक्खन डालें ताकि पाव भाजी का स्वाद बेहतरीन बना रहे। इसके अलावा पाव को भी मक्खन में अच्छे से सेंक लें ताकि वह कुरकुरा और स्वादिष्ट बने। इस तरह आप अपनी पाव भाजी को सही तरीके से बना सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं।