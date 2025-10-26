मेकअप से जुड़े ये 5 हैक्स जानना है जरूरी, दोपहर के समय नहीं पिघलेगा

मौसम भले ही कोई भी हो, दिन के अंत तक मेकअप को बरकरार रखना एक चुनौती हो सकती है। पसीना और उमस के कारण हमारा मेकअप अक्सर पिघल जाता है। हालांकि, कुछ स्मार्ट उपाय आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको मेकअप से जुड़े ऐसे ही बेहतरीन उपायों के बारे में बताते हैं, जिनके जरिए आप दोपहर के बाद भी अपने चेहरे पर मेकअप को सही रख पाएंगे।

#1 मेकअप सेटिंग स्प्रे का करें इस्तेमाल मेकअप सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसे अपने चेहरे पर लगाने से पहले अपने पूरे चेहरे पर हल्का छिड़काव करें। यह आपके मेकअप को पिघलने से रोकता है और आपको ताजगी का एहसास दिलाता है। इसके साथ ही यह पसीने और नमी को सहन करने में मदद करता है। दिन के बीच में एक बार इसे इस्तेमाल करने से आपका चेहरा तरोताजा दिखेगा और मेकअप भी सही रहेगा।

#2 पाउडर फाउंडेशन का करें इस्तेमाल तरल फाउंडेशन अक्सर दिन में पिघल जाता है इसलिए उसकी जगह पाउडर फाउंडेशन का इस्तेमाल करें। पाउडर फाउंडेशन हल्का होता है और त्वचा को हवा लगने देता है, जिससे यह लंबे समय तक टिकता है। इसे लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें और टोनर का इस्तेमाल करें। इसके बाद ब्रश से हल्के हाथों से पाउडर फाउंडेशन लगाएं। इससे आपका चेहरा ताजा दिखेगा और मेकअप भी सही रहेगा।

#3 ब्लॉटिंग पेपर का करें इस्तेमाल ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे से अतिरिक्त तेल और पसीना साफ कर सकते हैं। यह न केवल आपके मेकअप को खराब होने से बचाता है, बल्कि आपको ताजगी का एहसास भी दिलाता है। इसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से दबाकर लगाएं, खासकर उन जगहों पर जहां अधिक पसीना आता है। इससे आपका मेकअप भी सही रहेगा और आपका चेहरा तरोताजा दिखेगा।

#4 लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाने के लिए आजमाएं ये तरीका लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाने के लिए सबसे पहले अपने होंठों पर लिपलाइनर लगाएं, फिर ऊपर से लिपस्टिक लगाएं। इसके बाद एक टिश्यू पेपर को हल्का सा दबाकर अपने होंठों पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल सोख लिया जाए। इसके बाद एक पाउडर का हल्का सा छिड़काव करें। इससे आपकी लिपस्टिक पूरे दिन बरकरार रहेगी। इस तरीके से आपकी लिपस्टिक न केवल लंबे समय तक टिकेगी बल्कि आपके होंठ भी सुंदर दिखेंगे।